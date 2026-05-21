Tras el fuerte accidente automovilístico que sufrió en León, Guanajuato, la influencer Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, reapareció para aclarar rumores y compartir cómo vivió el momento.

En entrevista, la creadora de contenido negó que hubiera conducido bajo los efectos del alcohol y relató con detalle lo que ocurrió aquella noche, así como las secuelas físicas y emocionales que enfrenta a raíz del percance.

Paola Suárez revela si iba en estado de ebriedad la noche del accidente

Durante una conversación para De Primera Mano, Paola Suárez expresó su preocupación por los comentarios que circularon en redes sociales tras el percance, en especial los que señalaban que La Perdida había muerto en el accidente del martes.

“Hace unas horas salí del hospital. Pues la verdad sí, estoy muy asustada de todo esto que pasó. Y más cuando me meto a mis redes sociales que me andaban diciendo que ya no estaba en este mundo… Ay, no me asusté, sentí bien feo”, comentó.

La influencer explicó que, aunque sufrió golpes y molestias en el cuello y costillas, se encuentra fuera de peligro. Recordó que una vecina la auxilió y la trasladó al hospital: “Sentía que se me salía el alma. Entonces empecé a sangrar de la nariz… me dolía horrible”.

Así quedó la camioneta de Paola Suárez tras el accidente del martes ı Foto: Especial

Al ser cuestionada sobre si conducía en estado de ebriedad, Paola Suárez negó los rumores y aseguró que había ido a cenar con un amigo. “No, de hecho, veníamos de cenar, veníamos de cenar unos tacos cerca de ahí por donde fue el accidente”.

“Al tiempo que doy vuelta, pierdo el control del volante y me estampé con el camión. Gracias a Dios no hubo un atropellado o así”, narró la creadora de contenido sobre lo que pasó la noche del accidente. Además, entre lágrimas, agradeció haber salido con vida: “Le doy muchas gracias a Dios de las oportunidades que tengo”.

EXCLUSIVA En LÁGRIMAS, ¡Paolita Suárez aclara su estado de SALUD tras APARATOSO accidente de AUTO! La influencer aclara que NO iba en estado de ebriedad#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/QBbGEKqIIc — De Primera Mano (@deprimeramano) May 21, 2026

¿Qué le pasó a Paola Suárez?

Paola Suárez tuvo un accidente el martes por la noche. Todo ocurrió en León, Guanajuato, cuando la camioneta en la que viajaba se impactó contra la parte trasera de un camión repartidor de Pepsi. El vehículo quedó severamente dañado en la parte frontal y las bolsas de aire se activaron.

Aunque en un inicio se especuló sobre una posible confrontación previa al choque, la propia influencer aclaró que perdió el control del volante al dar una vuelta.