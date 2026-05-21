¿Cuál es el precio de los boletos Atarashii Gakko en México 2026?

Atarashii Gakko es un cuarteto de mujeres japonesas originarias de Tokio que combinan su voz y energía para dar grandes presentaciones con coreografías asombrosas.

El grupo tiene una propuesta musical y estética distinta, pues Atarashii Gakko se caracteriza por mezclar géneros como el J-Pop, rap, punk y dance pop mientras utilizan uniformes escolares.

Desde su formación en 2015, su sencillo Dokubana, y su álbum debut Maenarawanai del 2018, estas artistas han llevado su energía y su desafío a las normas de su país de origen a otro punto.

Fecha, lugar y costo del concierto de Atarashii Gakko en México 2026

Los fanáticos mexicanos de estas cuatro mujeres japonesas podrán disfrutar este año del sonido y performance que caracteriza sus presentaciones, que están llenas de energía explosiva por parte de Mizyu, Rin, Kanon y Suzuka.

El costo de los boletos del concierto que Atarashii Gakko dará en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar el 8 de diciembre a las 21:00 horas va desde los mil 215 pesos hasta los 4 mil 751 pesos.

El Velódromo Olímpico Agustín Melgar se encuentra ubicado en la calle Radamés Treviño, de la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Boletos de Atarashii Gakko en México ı Foto: Captura de pantalla

La preventa para adquirir boletos de Atarashii Gakko fue el 14 y 15 de mayo; sin embargo, aún se pueden adquirir entradas para gradas y para el área general, e incluso hay paquetes VIP disponibles por medio de Ticket Master.

Atarashii Gakko cuenta con un total de tres álbumes:

Maenarawanai del 2018

Wakage Gaitaru del 2019

AG! Calling del 2024

Además, tienen un recopilatorio en CD y DVD titulado Ataeashii Gakko no Susume que fue lanzado en 2025, y tres extenden plays titulados Snacktime!, Ichijikikoki, y Naningen.

Las integrantes de Atarashii Gakko son consideradas como representantes de la juventud de Japón, pues se esfuerzan en desafiar a la sociedad “abrazando la individualidad y la libertad.”

Atarashii Gakko logró posicionarse más luego del lanzamiento de su según álbum, pues el sencillo Koi Geba logró tener un total de 10 millones de vista rápidamente, llevándolas a debutar internacionalmente en 2021 con el sencillo Nainainai.

Sin duda alguna el concierto que darán en México es una gran oportunidad para que aquellos que disfrutan de una propuesta musical distinta acudan a ver el espectáculo que ofrecen.

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