Brian Sarmiento y Danelik Galazán se reencuentran y el VIDEO se vuelve viral: ‘Apaguen las luces’

El mundo del espectáculo se sacudió con el inesperado reencuentro entre Danelik Galazán, exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, y el exfutbolista Brian Sarmiento, pues derrocharon amor y felicidad sin importarles las cámaras.

Tras la eliminación de la joven originaria de Tucumán, Argentina, ambos protagonizaron un momento cargado de emoción y romanticismo que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. El episodio, transmitido en vivo durante el programa de streaming La Cumbre, dejó a la audiencia expectante sobre el futuro de su relación y el rumbo del reality.

Danelik Galazán y Brian Sarmiento se reencuentran y el video se vuelve viral

Danelik Galazán y Brian Sarmiento se reencontraron recientemente, regalándole al público imágenes muy tiernas.

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El encuentro se produjo luego de que Danelik quedara fuera del reality Gran Hermano: Generación Dorada tras perder frente a Eduardo Carrera. En su aparición en La Cumbre, conducido por Santiago del Moro, la influencer fue sorprendida por la presencia de Brian Sarmiento.

El exfutbolista, visiblemente emocionado por verla, pidió con humor “apaguen las luces” antes de tomarla de la mano y sellar el momento con un beso apasionado.

La reacción del público fue inmediata y el clip comenzó a circular en redes sociales y se viralizó en cuestión de horas. La escena entre Danelik Galazán y Brian Sarmiento no solo confirmó que continuarán con relación que iniciaron dentro de la casa, sino que también abrió la posibilidad de que regresen juntos al programa gracias al sistema de votación abierta y los llamados “golden tickets”.

Brian defendió sus sentimientos en el programa, asegurando que su vínculo con Danelik no responde a una estrategia de juego. “Para mí Danelik es real, a mí me hace muy bien”, dijo el exfutbolista.

¿Quiénes son Brian Sarmiento y Danelik Galazán?

Brian Sarmiento es un exfutbolista argentino que jugó en clubes nacionales e internacionales, conocido por su carisma y cercanía con los fanáticos. Tras su retiro, se ha mantenido activo en medios y plataformas digitales, donde comparte su vida personal y profesional.

Danelik Galazán, por su parte, es una influencer tucumana que ganó notoriedad gracias a su participación en Gran Hermano Argentina. Su carisma y buen humor la convirtieron en una de las figuras más comentadas de la edición.