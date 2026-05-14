¿Quién es Jorge Rodríguez Cantú, hermano de Mariana Rodríguez, a qué se dedica?

El nombre de Jorge Rodríguez Cantú comenzó a aparecer con fuerza en la conversación pública durante los últimos días, luego de una serie de señalamientos políticos que lo colocaron en el centro de una polémica relacionada con presuntos contratos y vínculos empresariales en Nuevo León.

Sin embargo, más allá de la controversia reciente, se trata de una figura que durante años ha mantenido un perfil considerablemente más reservado que el de su hermana, Mariana Rodríguez Cantú.

A diferencia de Mariana Rodríguez —empresaria, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda— Jorge Rodríguez Cantú ha permanecido alejado de los reflectores y de la actividad política pública.

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Su presencia en medios ha sido limitada y gran parte de la atención que recibe actualmente deriva de las acusaciones y debates surgidos en el ámbito político.

Jorge Rodríguez Cantú, hermano de Mariana Rodríguez ı Foto: Especial

¿A qué se dedica Jorge Rodríguez Cantú?

Jorge forma parte de la familia Rodríguez Cantú, integrada también por Mariana y su hermana Eugenia. Aunque la familia adquirió mayor notoriedad pública tras la incursión de Mariana en redes sociales y posteriormente en la vida pública de Nuevo León, Jorge ha mantenido una exposición mucho más discreta.

De acuerdo con reportes, Jorge Rodríguez Cantú estaría vinculado con actividades empresariales relacionadas con el sector médico y hospitalario.

Diversas publicaciones señalan que tendría relación con compañías enfocadas en servicios médicos y proveeduría hospitalaria, principalmente en estados como Jalisco y Nuevo León.

¿Por qué su nombre se volvió tendencia?

Su nombre comenzó a cobrar relevancia pública después de que actores políticos de Morena hicieran señalamientos sobre presuntas relaciones empresariales con compañías que habrían obtenido contratos gubernamentales durante la administración estatal encabezada por Samuel García.

Los cuestionamientos derivaron en una discusión política más amplia sobre posibles conflictos de interés y transparencia en contrataciones públicas.

Jorge Rodríguez Cantú, hermano de Mariana Rodríguez ı Foto: Especial

Las acusaciones provocaron una respuesta directa de Mariana Rodríguez, quien salió públicamente en defensa de su hermano y rechazó los señalamientos.

La también titular de Amar a Nuevo León aseguró que la información difundida contenía datos incorrectos y cuestionó la manera en que se realizaron las acusaciones.

El intercambio escaló posteriormente a redes sociales y derivó en una confrontación política entre distintos actores partidistas. Incluso la conversación se amplió hacia otros temas que terminaron generando debate público.

Hasta el momento, los señalamientos difundidos permanecen dentro del terreno político y mediático. No se localizaron resoluciones públicas o determinaciones oficiales que confirmen irregularidades relacionadas con Jorge Rodríguez Cantú.

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MSL