Coordinación con Ramírez Bedolla, ha sido clave para resultados en seguridad, destaca Omar García Harfuch

Los funcionarios estatal y federal en el encuentro de este jueves.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, destacó que la coordinación permanente con el Gobierno de Michoacán y las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia, han generado buenos resultados para bajar la incidencia delictiva en la entidad.

En reunión de seguridad encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con autoridades de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y presidentes municipales, se compartió que con el despliegue de elementos y el fortalecimiento a las instituciones se ha logrado avanzar en la disminución de homicidios, combate a la extorsión y la impunidad.

Lo anterior al mencionar que cerca de 7 mil efectivos de las fuerzas armadas mantienen operativos conjuntos con la Guardia Nacional, Guardia Civil y policías municipales para hacer frente a las actividades delictivas y adelantó que se enviarán más elementos en inteligencia para coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado.

Alfredo Ramírez Bedolla agregó que como parte de esta estrategia, en Michoacán hay un descenso sostenido de homicidios dolosos desde el 2021 a la fecha, registrándose en abril de este año la menor cantidad de víctimas con 72 casos, además de que el estado se colocó en el primer lugar nacional en la lucha contra la impunidad.

En su intervención comentó que estos resultados han sido gracias a la comunicación y las acciones operativas en todas las regiones, lo cual fue respaldado por los alcaldes de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Zamora, Hidalgo, Tarímbaro, Jacona, Apatzingán y Pátzcuaro.

En tanto el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, reiteró disposición para reforzar la capacitación, reclutamiento y aplicación de exámenes de confianza para policías municipales, así como de evaluación a infraestructura para elementos de seguridad, entre otras solicitudes que externaron los alcaldes participantes.

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FGR