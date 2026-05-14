Participa Yucatán en seminario México-Francia sobre economía creativa y patrimonio vivo

Con motivo del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (Sedeculta) participa esta semana en el Seminario Malraux sobre Economía Creativa y Patrimonio Vivo, encuentro bilateral organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Ministerio de Cultura de Francia, que se realiza del 12 al 14 de mayo en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo.

Como parte de la instrucción del Gobernador Joaquín Díaz Mena de fortalecer y promover la cultura maya, Yucatán fue una de las tres secretarías estatales del país convocadas a este encuentro, junto con Nuevo León y Baja California, por el trabajo realizado en la salvaguardia del bordado maya y en la promoción del patrimonio cultural inmaterial.

La participación de Yucatán permite compartir la experiencia del estado en políticas culturales orientadas a reconocer el trabajo de artesanas, artesanos, creadoras, creadores y portadores de saberes tradicionales, así como a fortalecer el vínculo entre cultura, identidad y economía comunitaria.

TE RECOMENDAMOS: Toma nota Chiapas lanza licencia digital gratuita para descargar en el celular

“Que Yucatán sea una de las pocas entidades del país invitadas a este encuentro con Francia confirma que vamos por el camino correcto. El bordado maya es expresión artística, es identidad, es economía para nuestras comunidades y es muestra de que la cultura maya vive”, señaló la titular de la secretaria de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Patricia Martín Briceño.

El Seminario Malraux reúne a especialistas, autoridades culturales y representantes del sector de ambos países para dialogar sobre cinco ejes: bioculturalidad y sostenibilidad, patrimonio cultural inmaterial, políticas públicas para artistas y artesanos, financiamiento de la cultura, e industrias culturales y creativas.

En estas mesas de trabajo, Yucatán aporta su experiencia en la protección y promoción del bordado maya, una de las expresiones culturales más representativas del estado y del patrimonio mexicano.

Con esta participación, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con una política cultural que reconoce el valor del trabajo comunitario, fortalece la economía creativa y promueve la cultura maya en espacios de intercambio nacional e internacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR