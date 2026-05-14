Yucatán consolida alianza internacional para proteger selvas, manglares y cenotes

Yucatán se convierte en referente nacional e internacional en conservación ambiental y desarrollo sostenible, con la puesta en marcha del Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP) Herencia Maya, proyecto a largo plazo que representa un paso histórico para proteger más de 581 mil hectáreas de áreas naturales en la entidad.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena, acompañado de la directora general de World Wildlife Fund (WWF) México, María José Villanueva Noriega, encabezó el lanzamiento de esta iniciativa, que es la primera en su tipo a nivel subnacional en el mundo y tiene por objetivo garantizar el financiamiento para cuidar y preservar 11 áreas naturales protegidas en el estado, a través de una inversión superior a los 12 millones de dólares en los próximos cinco años.

Las áreas consideradas en el proyecto son nueve reservas estatales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS): Reserva Estatal de Dzilam, Reserva Estatal El Palmar, Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, Reserva Estatal Biocultural del Puuc, Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, Parque Estatal Kabah, Parque Estatal Lagunas de Yalahau, Parque Estatal Ich Kool Balamtún y San Juan Bautista Tabi y Anexa Sacnicté; además de la Reserva Ecológica Cuxtal, a cargo del Ayuntamiento de Mérida, y la reserva privada El Zapotal.

“Lo más importante es el impacto humano, el impacto ambiental que esto representa. Más de 114 mil habitantes viven en estas áreas naturales protegidas y más de un millón 300 mil personas se benefician de la conservación del agua y de nuestros ecosistemas”, afirmó el mandatario estatal Joaquín Díaz Mena.

Desde el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, Joaquín Díaz Mena señaló que su Gobierno tiene claro que el desarrollo no puede darse destruyendo el patrimonio natural de Yucatán; por eso hoy se están protegiendo nuestros ecosistemas, trabajando para restaurar manglares, protegiendo reservas naturales y recuperando zonas que durante años han estado amenazadas.

“Hoy mandamos un mensaje muy claro, que sí podemos construir un modelo de desarrollo que cuida el medio ambiente y garantiza bienestar para las futuras generaciones. Porque conservar nuestra naturaleza no es detener el progreso, conservar nuestra naturaleza es asegurar el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos”, aseveró el Gobernador Joaquín Díaz Mena.

Durante el evento, el titular del Ejecutivo estatal Joaquín Díaz Mena reconoció a las comunidades mayas que han sido guardianas de nuestro territorio y son fundamentales para la conservación de Yucatán, al tiempo que agradeció a todas las instituciones, organizaciones y aliados que hacen posible este esfuerzo colectivo.

A su vez, la directora general de World Wildlife Fund (WWF) México, María José Villanueva Noriega, destacó el compromiso con la gente y la naturaleza que el Gobernador demuestra con acciones de este tipo, toda vez que se trata del primer PFP liderado en su totalidad por una autoridad subnacional y en México.

“Este PFP es un ejemplo que va de lo local a lo global. Yucatán hoy está dando un paso decidido hacia la meta 30x30 y está apoyando los compromisos que se adquirieron a nivel federal para lograrlo. Está ayudando a proteger, no solamente en cantidad, sino también en representatividad”, señaló Villanueva Noriega.

Por su parte, la titular de la SDS, Neyra Silva Rosado, señaló que Herencia Maya representa la decisión de convertir la conservación en una política pública de largo plazo y de pasar de esfuerzos temporales a un modelo de permanencia, lo que coloca a Yucatán como referente nacional en conservación de largo plazo y como modelo alineado con los grandes compromisos internacionales de biodiversidad y acción climática.

El director sénior de Agua y Agricultura de The Coca-Cola Foundation, Venkat Iyer, destacó que “la seguridad hídrica es un tema prioritario para Fundación Coca-Cola y para Bepensa, así como una responsabilidad compartida con comunidades, gobiernos y organizaciones a través de iniciativas como Herencia Maya”.

A su vez, el director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Bepensa Bebidas, Agustín Menéndez Reyes, reafirmó que el poder de las alianzas genera cambios positivos y duraderos, por lo que The Coca-Cola Foundation y Bepensa participan como donantes de más de 2 millones de dólares en el Proyecto de Financiamiento para la Permanencia Herencia Maya.

El anuncio realizado este día refleja el esfuerzo conjunto de múltiples aliados estratégicos en colaboración con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida, Pronatura Península de Yucatán A.C. (PPY) y World Wildlife Fund (WWF), así como organizaciones filantrópicas, sociales y del sector privado comprometidas con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Entre las instituciones participantes se encuentran Bepensa, The Coca-Cola Foundation, Enduring Earth, Marshall Field, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), HP Inc., Margaret A. Cargill Philanthropies, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (Endesu), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Richard y Anna Marie Rosen, The Nature Conservancy, así como Jeff y Laurie Ubben.

En el evento estuvieron el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Germán Quintal Medina; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Wilmer Monforte Marfil; la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; la directora general de Pronatura Península de Yucatán, María Andrade Hernández; y el subsecretario de Planeación para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, José Luis González Pérez.

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FGR