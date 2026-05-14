En 15 años van 38 buscadoras asesinadas: AI

LA MADRE y sus dos hijos, asesinados los tres en un lapso de dos años, desde que desapareció Miguel Ángel

AMNISTÍA INTERNACIONAL México aseguró que, con los feminicidios de Patricia Acosta y su hija Katia Jáuregui, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, suman 38 personas buscadoras asesinadas en el país desde 2011.

El doble asesinato ocurrió en vísperas de las protestas nacionales encabezadas por madres buscadoras, quienes cada 10 de mayo salen a las calles en distintas ciudades del país para exigir respuestas sobre sus familiares desaparecidos.

En un mensaje en redes sociales, transmitido ayer, Amnistía Internacional reiteró la obligación urgente de garantizar la seguridad de las mujeres buscadoras, quienes “muchas veces enfrentan agresiones por los perpetradores de las desapariciones, en represalia por su labor como defensoras de derechos humanos y por ser mujeres”.

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El Tip: LA COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos publicó el lunes un informe en el que señala que las desapariciones “generan una grave crisis de derechos humanos”.

Asimismo, el organismo internacional hizo un llamado a las autoridades a investigar los asesinatos incorporando en las pesquisas la perspectiva de género y considerando su labor de defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el colectivo, ambas mujeres realizaban labores de búsqueda de su familiar, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, reportado como desaparecido el 8 de febrero de 2024.

Tras más de un año de búsqueda, el joven fue localizado sin vida en marzo de 2025 dentro de una fosa clandestina en la comunidad de La Ordeña, en Salamanca.

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Después de ese hallazgo, madre e hija continuaron con su participación activa en la agrupación, al colaborar en labores de localización de otras personas desaparecidas en la región.

Mientras tanto, en el Senado de la República la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio por el asesinato de ambas mujeres.

A petición de la diputada Andrea Navarro, la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, concedió el minuto de silencio.