Piden someter a juicio político al gobernador David Monreal

ASPECTO de la protesta que tuvo lugar el lunes pasado en la capital del estado.

Ante el conflicto de productores agrícolas con el gobierno de Zacatecas por el acopio de mil 500 toneladas de frijol y el rechazo al diálogo por parte de la administración de David Monreal, los agricultores pidieron la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para darle solución al problema, así como iniciar un juicio político contra el mandatario.

Irma Rosa Hernández, ejidataria de la comunidad Tacoaleche y productora de frijol en el municipio de Guadalupe, consideró “necesaria la intervención de la Federación” debido a la “mala gestión” y “corrupción” del programa Frijoles Bienestar que administra el Gobierno federal.

Además de la mala gestión, la representante ejidal señaló que el gobernador “no ha intervenido” para ayudar a los cultivadores con el acopio de mil 500 toneladas de frijol, el cual presuntamente beneficiaría a 300 agricultores.

“El manifiesto que se leyó en la Plaza de Armas, durante la pasada marcha (el lunes), no está dirigido al gobernador, sino a la Presidenta Claudia Sheinbaum, porque necesitamos la intervención de la Federación. Es verdad que la compra del frijol no es una función del gobierno de Zacatecas, pero sí le pedíamos su intervención, ya que hay mucha corrupción en los centros de acopio”, dijo.

“En la Plaza de Armas, ese día leí un pronunciamiento en el que se pide un juicio político para el gobernador y la destitución de los funcionarios a su cargo como Rodrigo Reyes Mugüerza y como (Arturo) Medina Mayoral y como Osvaldo Caldera. Cada uno en sus áreas ha cometido muchos atropellos contra nosotros”, agregó.

El Dato: ALIMENTACIÓN para el Bienestar señaló que se benefició a 441 productores con el acopio de mil 951 toneladas y se les pagó al precio de garantía de $27 mil por tonelada.

“¡MIENTEN!”. La productora explicó que el acuerdo entre agricultores y gobierno era la compra de cinco toneladas de frijol para 300 productores, de los cuales solamente 180 cultivadores han sido beneficiados y faltan otros 120 a los cuales no les quieren recibir su producto y les “ponen muchos peros”.

En conferencia de prensa el lunes pasado, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, sostuvo que ya se cumplió el acuerdo con la totalidad de los agricultores, por lo que, afirmó, “hay intereses políticos detrás de las movilizaciones”, y señaló que algunos actores “han utilizado políticamente a las y los campesinos”.

BENEFICIOS SIN INTERMEDIARISMO ı Foto: Especial

Explicó que el convenio firmado con representantes contemplaba la compra de mil 500 toneladas de frijol para 300 productores; sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por Alimentación para el Bienestar, finalmente fueron atendidos 441 agricultores y se acopiaron mil 951 toneladas; es decir, más de las que se habían aprobado.

Rodrigo Reyes Mugüerza también respondió a las exigencias de su renuncia, al asegurar que continuará en el cargo mientras así lo determine el gobernador.

“He demostrado ser un hombre honesto, que ha trabajado por Zacatecas y que ha tomado decisiones difíciles por el estado; voy a seguir entregando mi trabajo a favor de Zacatecas, pese a las presiones y los insultos”, expresó.

Sin embargo, los campesinos aseguran que no se ha cumplido el acuerdo por completo y temen que la postura del gobierno de Zacatecas sea definitiva.

“La marcha en sí es una protesta, por la represión que sufrimos, y en lo inmediato, la reacción de la ciudadanía en apoyarnos, pero, obvio, el punto central sigue siendo el cumplimiento del convenio que logramos que se firmara el día 29 de marzo, de ahí no nos movemos; es importante, porque ellos están mencionando que ya cumplieron y se benefició a más de 400 productores, pero eso es mentira”, refutó.

ZOZOBRA. Agregó que a los cultivadores que sí les recibieron su frijol están en una total indefinición porque las autoridades no les dieron ningún recibo en los centros de acopio.

“Estamos en una absoluta indefinición, porque yo no tengo un recibo, como no lo tiene ninguno de mis compañeros, de que entregamos nuestro frijol en el centro de acopio, porque los trabajadores del centro no sabían a qué precio tomárnoslo: si al de 16 o al de 27; no tenían indicaciones”, expuso.

También denunció que los campesinos no saben el paradero de sus tractores y camionetas que fueron llevadas al depósito vehicular, tras la marcha del sábado pasado en la que hubo actos que consideraron de represión por parte del gobierno monrealista.

“Se suponía que iban a recoger de la Dirección de Tránsito los tractores y las camionetas que nos fueron retiradas en la manifestación del sábado, cosa que no sucedió, no les entregaron nada; al contrario, los mandaron a la fiscalía a reclamar los autos, pero ahí tampoco están”, acusó la representante de los productores agrícolas de la región.

Agregó que los campesinos, al no tener sus tractores, se ven afectados en el terreno económico, ya que no pueden realizar su trabajo, y con el actual clima ya deberían estar en las tareas de siembra, ahora que todo indica que ya comenzó la temporada de lluvias.

“Claro que nos afecta; ahorita nadie quiere estar aquí de los compañeros, todos quisieran andar sembrando. Hoy ya empezó a llover otra vez y hay que trabajar la tierra porque ya debiéramos de andar sembrando. Uno de los tractores es mío, el otro es de otro compañero de la misma localidad y las camionetas, pues de otros compañeros; entonces, obvio, no estamos avanzando en el trabajo del campo. Claro que asumimos el riesgo de venir a la manifestación, pero nunca pensamos que fuera a haber esa brutalidad”, mencionó Irma Rosa Hernández Ríos.