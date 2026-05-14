Matan a lideresa de Morena en Allende

ESCENA DEL CRIMEN cometido durante un ataque, en horas de la noche del martes.

En medio del diferendo entre Morena y el PAN por la operación activa de agentes de Estados Unidos en Chihuahua, que además se inscribe en la ruta del próximo proceso para las elecciones de 2027, Lucía Guadalupe Mora Ávalos, dirigente municipal del partido guinda en Allende, fue asesinada a balazos y su esposo resultó herido de gravedad.

El hecho ocurrió la noche del martes, cuando la morenista y profesora de preescolar viajaba junto a su esposo a bordo de un automóvil Honda color azul.

El Dato: LA VÍCTIMA era reconocida en la región tanto por su liderazgo al frente de la estructura municipal de Morena como por su labor profesional como maestra de preescolar.

Al llegar a un punto cercano a su domicilio en la colonia Nicolás Fernández, personas armadas interceptaron el vehículo y abrieron fuego en su contra, y aunque la mujer intentó descender de la unidad para buscar protección, fue alcanzada por múltiples impactos de bala, mientras que su cónyuge resultó lesionado y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La muerte de Lucía Guadalupe Mora ocurrió apenas unas horas después de que la dirigente nacional de Morena, Aridna Montiel, convocó a una movilización en Chihuahua para exigir el desafuero de la gobernadora Maru Campos, tras la polémica por la presencia de presuntos agentes de Estados Unidos en operativos de seguridad en la entidad.

Se informó que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) tomó la indagatoria del caso e inició las diligencias correspondientes.

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, explicó ayer que actualmente se mantienen las actuaciones periciales y ministeriales en torno del caso, mientras se define la competencia de la carpeta de investigación.

Expuso que la participación de la FEM obedece a los protocolos establecidos en hechos en los cuales una mujer pierde la vida de manera violenta, por lo que dicha instancia analiza las circunstancias del caso para determinar si la averiguación continuará bajo su conducción o si será retomada por la Fiscalía de Distrito.

La víctima era valorada por militantes de Morena de la región como coordinadora municipal de ese partido; sin embargo, dentro de la estructura partidista en Chihuahua actualmente no existen comités municipales formalmente constituidos ni dirigencias locales oficiales en diversos territorios, por lo que el encargo de Lucía Guadalupe Mora era de carácter organizativo interno y no una representación partidista formal que se considere incluso ante instancias de la esfera política.

CAUTELA DE SHEINBAUM. Una de las primeras reacciones al asesinato de la dirigente morenista provino de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa declaró que se debe hacer una investigación para determinar las causas y destacó que se debe actuar con responsabilidad y cero impunidad.

Al preguntarle su opinión sobre la relación entre la muerte de la dirigente morenista y la marcha convocada para exigir el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, la Presidenta dijo que sería “aventurado decir que tiene que ver con el actual contexto”.

“Sobre el caso de la compañera que falleció, tiene que hacerse la investigación. Sería muy aventurado decir que tiene que ver con el contexto que estás planteando. Hay que hacer la investigación y saber por qué fue, y actuar en ese caso responsablemente y también con cero impunidad”, dijo la mandataria federal.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena condenó el asesinato de su militante y exigió a las autoridades estatales una investigación pronta, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

La presidenta nacional de ese partido, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el crimen cometido no puede verse como un hecho aislado, sino como reflejo de la situación de inseguridad que, sostuvo, enfrenta Chihuahua.

Señaló que la violencia refleja abandono institucional y criticó a la gobernadora Maru Campos, a quien acusó de desatender la seguridad al no tener regularidad en su participación en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, coordinadas por el Gobierno federal.

“Mientras Chihuahua se convierte en la entidad más violenta del país, la gobernadora Maru Campos parece más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero que por asumir su responsabilidad con el pueblo”, asentó en sus redes sociales.

LA DIRIGENTE local, quien también laboraba como maestra en un kínder. ı Foto: Especial

RED FAMILIAR. También el gobierno municipal de Allende emitió una esquela oficial para expresar sus condolencias por el fallecimiento de la coordinadora de Morena y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos, tras los hechos violentos que le arrebataron la vida.

En el documento difundido por la administración municipal se destacó que la víctima era esposa de Manuel Bailón Cereceres y familiar de varios trabajadores del gobierno municipal, entre ellos Magda Carolina Minjarez Ávalos, Mónica Elizabeth Bailón Gutiérrez, Yasmín Guadalupe Mora Moreno y Juan Gerardo Ávalos Holguín.

En enero de este año, último mes en el que reportó su medición la organización Data Cívica, fueron asesinadas 11 personas en eventos asociados a la violencia político-criminal, de las cuales una era integrante de partidos políticos; dos eran autoridades de elección popular; cinco, funcionarios públicos; una persona candidata, y dos familiares.

En los últimos ocho años se ha contabilizado el homicidio de 977 personas en el mismo tipo de agresión; es decir, un asesinato cada tres días.

EL PODER BAJO FUEGO LETAL

Homicidios en contra de quienes mantenían vínculos con esferas de gobierno o partidos en los últimos 8 años.

86 Militantes

168 Candidatas(os)

358 Funcionarias(os)

234 Autoridades de elección popular

131 Familiares

(Cifras en cantidad de personas asesinadas │ Fuente›Data Cívica)