Gobernador Joaquín Díaz Mena fortalece la presencia de Yucatán en CDMX

El Gobernador Joaquín Díaz Mena firmó el Decreto de Modificación y Actualización de la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, una decisión estratégica orientada a fortalecer la capacidad institucional del estado, mejorar la coordinación con actores clave a nivel nacional y consolidar su presencia en los espacios donde se toman las grandes decisiones del país.

Durante el acto, Joaquín Díaz Mena explicó que esta medida no responde a un simple ajuste administrativo, sino a una visión de Estado que reconoce la importancia de contar con instituciones sólidas, funcionales y alineadas con los desafíos actuales del desarrollo.

“Representar a Yucatán no es una tarea simbólica, es una responsabilidad estratégica que implica gestionar, defender y posicionar al estado para atraer inversiones, impulsar políticas públicas y generar más oportunidades para nuestro pueblo”, afirmó Joaquín Díaz Mena.

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Acompañado de autoridades federales, legisladores y representantes de diversos sectores, el Gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que el fortalecimiento de la Representación se realiza bajo principios de eficiencia, responsabilidad y rendición de cuentas, sin incremento de gasto público ni creación de nuevas plazas, pero sí con una mayor exigencia institucional.

En su mensaje, el Gobernador Joaquín Díaz Mena ubicó esta acción dentro del proyecto Renacimiento Maya, una visión de desarrollo de largo plazo orientada a reducir desigualdades, ordenar el territorio y llevar bienestar a todas las regiones del estado, en coordinación con el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese contexto, Joaquín Díaz Mena resaltó avances estratégicos que están redefiniendo el futuro de Yucatán, como la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el impulso al Tren Maya de carga, el desarrollo de polos industriales y la implementación de programas sociales enfocados en mejorar la calidad de vida de las familias, particularmente de mujeres, jóvenes y comunidades que durante años enfrentaron mayores rezagos.

El titular del Ejecutivo estatal Joaquín Díaz Mena enfatizó que la representación en la capital del país debe asumir un papel activo como plataforma de articulación institucional, capaz de vincular al estado con los centros de decisión política, económica y financiera.

“Hoy Yucatán cuenta con una instancia propia en la Ciudad de México que no solo gestionará, sino que abrirá puertas, construirá alianzas y convertirá oportunidades en bienestar para nuestra gente”, puntualizó Joaquín Díaz Mena.

Joaquín Díaz Mena también hizo un llamado a consolidar esta representación como una herramienta eficaz al servicio del pueblo, y reiteró que el Renacimiento Maya no es una aspiración, sino una realidad en marcha que continuará transformando al estado con una visión de justicia social, desarrollo equilibrado y prosperidad compartida.

Por su parte, el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez, señaló que esta nueva etapa permitirá consolidar a la oficina como un espacio de vinculación estratégica, orientado a facilitar gestiones, acompañar a las y los yucatecos y fortalecer la atracción de inversiones y alianzas institucionales.

“El objetivo es claro: convertir esta representación en un punto de conexión efectivo entre Yucatán y el resto del país, capaz de traducir oportunidades en desarrollo concreto para el estado”, expresó.

En el evento, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, reconoció el potencial de Yucatán y destacó que la entidad cuenta con una riqueza cultural, histórica y social que merece una proyección permanente en la capital del país, lo que permitirá ampliar sus oportunidades de desarrollo y posicionamiento.

Como parte de las actividades, se anunció la realización de la Semana de Yucatán en México, del 8 al 17 de mayo en el Palacio de los Deportes, como un espacio para difundir la riqueza cultural, gastronómica y productiva del estado.

Al término del evento protocolario, el historiador José Luis Vargas Aguilar impartió la conferencia “Generalidades de la historia de Yucatán en relación con la historia de México”, lo que fortaleció el vínculo entre identidad, historia y desarrollo contemporáneo.

En la ceremonia estuvieron presentes el titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco Marrufo; la vicepresidenta del Senado, Verónica Camino Farjat; el director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pedro Matar Orraca; el representante de la Coordinación Territorial de Trámites y Servicios de la Secretaría de Economía, Marlon Martínez Pérez; y la subsecretaria de Turismo federal, Nathalie Desplas Puel.

También asistieron el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Gaspar Alemañy Ortiz; los diputados federales Óscar Brito Zapata y Jessica Saidén Quiroz; el magistrado Hernán Vega Burgos, en representación del Poder Judicial de Yucatán; Joaquín Díaz Méndez, hijo del Gobernador; y el coordinador de proyectos estratégicos, Dafne López Martínez.

De igual forma, estuvieron presentes el secretario técnico de Planeación y Evaluación, Luis Hevia Jiménez; el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez; y el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, así como integrantes del gabinete estatal y representantes de diversos sectores.

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FGR