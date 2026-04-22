Joaquín Díaz Mena presenta la Semana Yucatán en México 2026; esperan 120 mil visitantes

El mandatario estatal, Joaquín Díaz Mena, presentó la Semana Yucatán en México 2026, evento que se consolida como el principal escaparate anual para proyectar la riqueza cultural, gastronómica y productiva de la entidad en el corazón del país.

Desde la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, el Gobernador informó que esta edición se llevará a cabo del 8 al 17 de mayo en el Palacio de los Deportes, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, como un espacio de encuentro entre Yucatán y la capital del país, que permitirá compartir su identidad, historia y el proceso de transformación que vive la entidad.

Destacó que esta edición se enmarca en el proyecto del Renacimiento Maya, una visión de gobierno que impulsa la redistribución del bienestar y coloca en el centro de las decisiones a las familias yucatecas.

La Semana Yucatán en México será una expresión viva de la cultura maya, con la participación de artesanas y artesanos, el sector productivo, empresarial y artistas que darán muestra del talento, la tradición y la creatividad del estado.

Para esta edición se contará con la participación de más de 270 micro, pequeñas y medianas empresas, con expositores de 23 municipios y una afluencia estimada de 120 mil visitantes. Asimismo, se informó que el 60% de las y los participantes son mujeres, lo que fortalece la inclusión y la economía con perspectiva de género.

Como referencia del impacto de este encuentro, la edición 2025 generó una derrama económica superior a 28.4 millones de pesos, con ventas destacadas en sectores como el textil, las artesanías y la gastronomía. Entre los productos más demandados se encuentran más de 7.9 toneladas de cochinita, así como 75 mil piezas de artesanía comercializadas.

#Fotos | En la conferencia fue acompañado por su secretario de Economía estatal, Jorge Emilio Barrera Novelo (@Milo_barrera); el secretario de Desarrollo Rural estatal, Edgardo Medina Rodríguez; el representante del Gobierno de Yucatán en CDMX, Victor José López Martínez y el… pic.twitter.com/gqL0Bdu7UY — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

El evento contará con la representación de los municipios de Cacalchén, Celestún, Conkal, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mama, Maní, Mérida, Motul, Muna, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán, Valladolid y Xocchel, lo que garantiza una muestra amplia y diversa de la riqueza cultural y productiva de Yucatán.

Asimismo, participarán diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría de la Cultura y las Artes, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y el Instituto Yucateco de Emprendedores, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La oferta incluirá productos como miel, textiles, guayaberas, calzado, artesanías y alimentos tradicionales, además de una amplia agenda cultural con presentaciones de la Orquesta Típica Yucalpetén, ballet folclórico, trova y comedia regional.

Entre las actividades especiales destacan la pasarela de moda tradicional organizada por Canaive el domingo 10 de mayo, la cata sensorial de miel y productos de la colmena, así como activaciones conmemorativas por el Día de las Madres y el Día del Maestro.

La agenda cultural incluirá la participación de agrupaciones y expresiones emblemáticas del estado, como la Orquesta Típica Yukalpetén, el Ballet Folclórico del Estado “Alfredo Cortés Aguilar”, vaquerías, comedia regional y trova yucateca con agrupaciones como Los Juglares, Trovadoras del Mayab y el Dueto Filigrana 24K, además de presentaciones editoriales y actividades culturales diversas.

El Gobernador reiteró que este evento fortalece la economía local, genera oportunidades comerciales y posiciona a Yucatán como un estado con alto potencial para la inversión y el crecimiento.

Finalmente, invitó al público a asistir y vivir esta experiencia que permitirá conocer y disfrutar la grandeza de Yucatán, destacando que el estado está listo para compartir su identidad con todo México.

En la rueda de prensa participaron el titular de la Representación del Gobierno del Estado de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez; el secretario de Economía y Trabajo del Estado de Yucatán, Ermilo Barrera Novelo; el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez; y el presidente de la Canirac y representante del CCE, Israel López García.

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JVR