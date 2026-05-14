Chiapas lanza licencia digital gratuita para descargar en el celular

Este 13 de mayo la Secretaría de Finanzas de Chiapas informó que tendrán una licencia digital disponible para los teléfonos celulares para que las y los conductores puedan tener este documento siempre a la mano.

La Secretaría de Finanzas de Chiapas apuntó que la Licencia Digital es una iniciativa de transformación, y un hito de modernización en el estado, que tiene la finalidad de que se de un paso hacia un gobierno digital.

La Licencia Digital Chiapas tendrá la misma validez legal que la versión física, y a partir de ahora el formato digital está disponible para los sistemas operativos Andoid y iOS, por lo que las y los conductores podrán tener este documento en sus celulares.

Licencia Digital Chiapas ı Foto: Captura de pantalla

Licencia Digital Chiapas

La licencia para conducir en su formato digital tendrá la función de un complemento sin costo para quienes lo tramiten, y con esta se pretende colocar Chiapas “a la vanguardia nacional al convertirse en el noveno estado del país en implementar esta tecnología.”

Con este formato también se pretende tener más practicidad y eliminar el riesgo de pérdida o daño de la licencia de conducir física; y además, esta licencia digital tiene disponible el registro simultáneo para automovilista y motociclista.

La Secretaría de Finanzas de Chiapas precisó que la Licencia Digital forma parte de la Iniciativa Chiapas Digital, que busca acercar los servicios de gobierno a la población, y el combate a la corrupción.

Este formato de la licencia cuenta con mecanismos de protección estrictos, tales como la encriptación de datos, bloque de capturas de pantalla y un QR dinámico que funciona aunque no se tenga conexión a internet.

Además de la Licencia Digital, también se desarrolló un ecosistema de soluciones que incluyen lo siguiente:

El Chatbot “Chiapas te escucha” : Con el que se pretende facilitar y agilizar los pagos

El sistema de Agenda de Citas : Con el que se pretende eliminar las filas en el gobierno

Recibo Oficial Electrónico : Este será entregado de manera inmediata, por lo que las y los contribuyentes ya no tendrán que esperar tres días para su emisión

Validación de recibos mediante código QR: Permite que se verifique que el pago ingresó directamente al Estado

Con estas acciones se pretende romper las barreras que puede tener la burocracia, y asegurar que la tecnología funcione como un puente para que las y los ciudadanos de Chiapas puedan ahorrar tiempo y “tenga la certeza de un gobierno honesto y eficiente.”

Licencia Digital Chiapas ı Foto: Redes Sociales

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