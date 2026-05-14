Feria segura y hoteles a su máxima capacidad posicionan a Aguascalientes entre los destinos más visitados de México

La Feria Nacional de San Marcos 2026, en Aguascalientes, dejó resultados extraordinarios para el sector turístico, al registrar una alta demanda de hospedaje y una ocupación hotelera que se mantuvo en niveles sobresalientes durante prácticamente toda la verbena.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado, en los últimos tres fines de semana los hoteles ubicados dentro y en los alrededores del perímetro ferial reportaron ocupaciones superiores al 90 por ciento, y en otros casos, del 100 por ciento de su capacidad.

Entre semana también se observó un comportamiento muy favorable, con niveles de ocupación superiores al 80 por ciento, lo que representa resultados por encima de los registrados en la edición anterior.

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A este desempeño se sumó la intensa demanda en plataformas de hospedaje como Airbnb, así como en casas y departamentos particulares que se rentan durante la temporada, reflejo de la gran cantidad de visitantes que llegaron a Aguascalientes para disfrutar de la verbena abrileña.

La amplia afluencia de turistas fue impulsada, entre otros factores, por el ambiente de orden y tranquilidad que prevaleció durante toda la Feria Nacional de San Marcos, la cual concluyó con saldo blanco y consolidó a Aguascalientes como un destino confiable y seguro para visitantes de todo el país y del extranjero.

Estos resultados confirman el éxito de la Feria Nacional de San Marcos 2026 y su importante impacto en la economía local, al generar una significativa derrama en beneficio de hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Con ello, Aguascalientes consolida su posición como uno de los destinos turísticos más atractivos y visitados del país, mientras que la Feria Nacional de San Marcos se reafirma como la celebración más importante de América Latina.

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FGR