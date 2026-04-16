‘Vamos a garantizar una Feria Nacional de San Marcos 2026 segura’, afirma Tere Jiménez

“Vamos a garantizar una feria segura, donde prevalezcan la tranquilidad, la diversión y los recuerdos inolvidables. Contamos con personal altamente capacitado, tecnología de punta y una coordinación permanente entre las corporaciones”, afirmó la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, al poner en marcha el Operativo de Seguridad de la Feria Nacional de San Marcos 2026.

El dispositivo contempla la participación de más de 2 mil 600 elementos, 250 unidades, tres aeronaves, 14 puntos fijos de vigilancia y revisión, así como ocho zonas seguras para mujeres, niñas y niños. Además, se contará con más de 350 cámaras y drones operando las 24 horas, monitoreo permanente desde el C5i y el uso de cámaras corporales.

Este despliegue articula la coordinación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como de cuerpos de emergencia, protección civil y servicios médicos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los millones de visitantes que acudirán a la fiesta más importante del país.

“Con este pase de lista damos inicio formal al operativo de seguridad de la Feria Nacional de San Marcos 2026, la más importante de México; aquí hay instituciones firmes, coordinadas y listas para actuar. Trabajaremos de manera conjunta, inteligente y estratégica”, subrayó la gobernadora.

Al dirigirse a los cuerpos de seguridad, la gobernadora les reiteró su respaldo y los llamó a desempeñarse con responsabilidad, humanidad y apego a la ley.

“A todos y a cada uno de los elementos que participan en este gran esfuerzo, les decimos que contamos con su profesionalismo, su capacidad de respuesta y su vocación de servicio. Les pido estar atentos, prevenir riesgos, responder con prontitud y cerrar el paso a cualquier conducta que pretenda alterar la paz y tranquilidad de Aguascalientes. Porque en Aguascalientes queremos una feria segura, porque en Aguascalientes vivimos en paz… Estoy segura de que con su entrega volveremos a demostrar una vez más que Aguascalientes sabe defender lo que más quiere: su paz, su tranquilidad, su feria, sus visitantes, la alegría y la hospitalidad que nos hace únicos en el mundo”, sostuvo.

DESPLIEGUE DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026



Con el objetivo de garantizar que la Feria Nacional de San Marcos 2026 se viva en un ambiente de tranquilidad y confianza, esta mañana realizamos el despliegue del operativo especial de seguridad en… pic.twitter.com/CXAFHZ2Bfu — Tere Jiménez (@TereJimenezE) April 16, 2026

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, informó que en el operativo participan la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Protección Civil, Coordinación de Protección Civil del Municipio de Aguascalientes, Secretaría de Salud del Estado y Cruz Roja, con lo que se garantiza una cobertura integral en seguridad, justicia y atención de emergencias.

“La seguridad de la Feria Nacional de San Marcos no es producto de la improvisación, sino del trabajo, disciplina y coordinación efectiva; hoy podemos decir con firmeza que estamos preparados para garantizar que esta feria se desarrolle en un entorno seguro, ordenado y en paz”.

Además, hizo hincapié en que no se descuidará el resto de la ciudad, donde se reforzarán patrullajes y se aplicará el Operativo alcoholímetro para prevenir accidentes.

“Nuestro objetivo es claro, salvaguardar la integridad y los derechos de todas y todos los asistentes, tanto locales como visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo con ello la prevención del delito, la reacción inmediata ante cualquier eventualidad y la atención oportuna que requiera la ciudadanía. Proteger la vida, la dignidad y la tranquilidad de las personas no es solo una tarea institucional, es un deber que nos une a todas y todos”, expresó.

En el evento también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la V Región Militar; Álvaro Javier Juárez Vázquez, general de la 14/a. Zona Militar; Issac Aarón Jesús García, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; María José Ocampo Vázquez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado; Jaime del Conde Ugarte, delegado de la Cruz Roja en Aguascalientes; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Michelle Olmos Álvarez, directora general del C5i; Jesús Eduardo Muñoz de León, titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado; José Gabino Vázquez Vega, titular de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Aguascalientes; y Karla Martorell Moya, coordinadora de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Aguascalientes.

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JVR