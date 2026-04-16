Avanza programa federal de Vivienda para el Bienestar en Baja California; proyectan crear 65 mil hogares

Con la proyección de crear 65 mil hogares en toda la entidad, avanza en Baja California el programa federal Vivienda para el Bienestar, que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó la gobernadora Marina del Pilar AvilaOlmeda, tras participar en la mesa de seguimiento que encabezó el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza.

La mandataria indicó que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos están facilitando los procesos administrativos y de donación de predios para que el INFONAVIT inicie la construcción de manera inmediata. El compromiso es que los trámites sean ágiles para que las familias reciban sus llaves en el menor tiempo posible.

“Nos reunimos con el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, y su equipo, para continuar avanzando en el Programa de Vivienda para el Bienestar de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en Baja California. Trabajamos en coordinación para alcanzar la meta de 65 mil viviendas accesibles”, declaró la gobernadora.

Nos reunimos con el Director General del INFONAVIT (@Infonavit), Octavio Romero Oropeza (@OctavioRomero_O), y su equipo, para continuar avanzando en el Programa de Vivienda para el Bienestar de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein), en Baja California.… pic.twitter.com/nxhlEver8E — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 16, 2026

Estas viviendas buscan atender la necesidad de las y los trabajadores, con un esquema de financiamiento federal, y su valor se mantiene muy por debajo del mercado comercial.

Este programa representa una oportunidad histórica para reducir el rezago habitacional, al priorizar a las familias que más lo necesitan, especialmente a quienes no habían tenido acceso a un crédito o a una vivienda propia.

La gobernadora destacó que, con este esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, el estado y los municipios, se impulsa no solo el acceso a un hogar digno, sino también el desarrollo de las comunidades, fortaleciendo el bienestar y la calidad de vida de miles de bajacalifornianas y bajacalifornianos.

La mandataria indicó que, para conocer los requisitos y calificar en este programa, las y los trabajadores pueden presentarse directamente en las oficinas del INFONAVIT y, bajo un proceso sencillo, pronto cuenten con una vivienda digna.

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JVR