¿Quién es Vaughan Murrae? Género, edad, estatura….

El revival de Malcolm el de en medio está siendo todo un éxito y ha dado de qué hablar en redes sociales. Un tema que llamó mucho la atención del público fue la participación de Vaughan Murrae, quien se dedica a la actuación.

Vaughan Murrae interpreta al último hijo de Lois y Hal, quien es una persona no binaria. Este es un guiño directo al episodio final de la serie original, donde los padres de Malcolm se enteran de que están esperando a un nuevo bebé.

“Kelly, quien, junto con Murrae, es no binaria, es descrita como autosuficiente, obtiene buenas calificaciones y ya es más sabia que la mayoría de la familia”, dice la descripción proporcionada por el sitio webDeadline, que confirmó el casting de Vaughan.

¿Quién es Vaughan Murrae?

Vaughan Murrae es una persona no binaria que se dedica a la actuación. Utiliza los pronombres “elle” (they/them) y comparte sus proyectos laborales en redes sociales, pues trata de dejar de lado los temas de su vida privada.

Nació el 25 de septiembre de 2005, por lo que tiene 20 años de edad. Es canadiense. Fue el primer actor no binario en sus 75 años de historia en recibir el Boccalino d’Oro (Bolden Jug) al mejor “intérprete”.

Además, Murrae ha ganado popularidad por interpretar a “Casey Goodwin” en la serie de Hallmark, The Way Home. Aunque no se sabe cuál es su estatura real, se estima que mide alrededor de 1.69 metros.

También es reconocido por su trabajo como modelo y su actuación en la serie web Solutioneers. Es un intérprete emergente destacado por sus roles en producciones de corte independiente y televisivo.