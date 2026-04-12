Actores de Malcolm el de en medio en ‘Venga la Alegría’

Algunos de los actores de la icónica serie Malcolm el de en medio al programa matutino Venga la Alegría muy pronto. La participación de los histriones en esta producción ha causado curiosidad y emoción, sobre todo entre los seguidores de la comedia que marcó a toda una generación en los años 2000.

Conoce cuándo y a qué hora podrás ver a quienes dieron vida a los integrantes de la familia más caótica y divertida de la televisión.

Actores de Malcolm el de en medio en ‘Venga la Alegría’: Fecha y hora de la transmisión

La producción de TV Azteca confirmó que los actores invitados estarán presentes en el foro de Venga la Alegría el martes 14 de abril de 2026, en punto de las 9:00 am hora del centro de México, dentro de la transmisión en vivo del programa.

Estarán presentes:

Frankie Muniz , quien interpretó a Malcolm .

Justin Berfield , quien dio vida a Reese .

Christopher Masterson, quien interpretó a Francis.

Los actores estarán de visita en México durante algunos días con motivo de la campaña de promoción de la miniserie y secuela Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta. Esta gira busca acercar a los histriones de la querida serie a sus seguidores latinoamericanos.

Además, se especula en redes sociales que durante el programa Venga la Alegría se proyectarán clips memorables de la serie y se realizarán dinámicas con los conductores para recrear escenas emblemáticas.

Malcolm el de en medio ı Foto: Disney+

Los actores de Malcolm el de en medio no serán los primeros famosos en visitar el programa. Entre los famosos internacionales que han visitado Venga la Alegría destacan figuras como Katy Perry y Drake Bell. Además, duranta la promoción de Un Viernes de Locos 2, Lindsey Lohan y Jamie Lee Curtis también asistieron al matutino.

Malcom el de en medio: La vida sigue siendo injusta ya está disponible en Disney+ y Hulu. Los cuatro episodios de esta secuela se estrenaron el viernes 10 de abril de 2026.