¿Quién es Vaughan Murrae, Kelly en Malcom el de en medio y por qué es vital para la serie?

El regreso de Malcolm el de en medio ha desatado una ola de nostalgia en México, pero esta nueva etapa busca ir más allá del pasado. Con una historia centrada en la vida adulta de Malcolm, la serie ha introducido personajes frescos para conectar con las audiencias de 2026.

Entre ellos destaca Kelly, interpretada por la actriz canadiense Vaughan Murrae, quien se ha convertido en la pieza clave para renovar la dinámica de la familia Wilkerson.

Kelly se integra como el miembro más joven de la familia, aportando una perspectiva actual al clásico humor irreverente de la serie.

La actriz de drama incursiona en la comedia ı Foto: Redes sociales

El personaje de Kelly permite que la historia se modernice con temas actuales y mayor diversidad, pero manteniendo el humor ácido de siempre.

Su integración se siente natural, mezclando el desorden clásico de la familia con un lenguaje que conecta con el día de hoy. Así, ella se convierte en el puente ideal para que la serie siga siendo importante y divertida en la televisión actual.

¿Quién es Vaughan Murrae?

Detrás de Kelly está Vaughan Murrae, originaria de Hamilton, Ontario. Su trayectoria la posiciona como una de las figuras más auténticas de la industria:

Vaughan Murrae inició su carrera en el modelaje a los 12 años, destacando posteriormente en la actuación con proyectos como Before I Change My Mind y la serie The Way Home.

Su capacidad para interpretar personajes que desafían los moldes tradicionales le otorgó el prestigioso premio Boccalino d’Oro, consolidando su reputación en la industria.

Aunque su formación es principalmente dramática, su incursión en la comedia para esta serie ha sido recibida con gran éxito, aportando una profundidad emocional que refresca el género.

La inclusión de Murrae refleja la evolución de la televisión moderna. Trabajar junto al elenco original garantiza que la esencia se mantenga, mientras que Kelly demuestra que se puede incorporar diversidad sin sacrificar las risas y el caos que hicieron de Malcolm un clásico.

Con este personaje, la serie asegura su lugar en el corazón de los fans de siempre y conquista a una nueva generación que se ve reflejada en su autenticidad, e incluso poner sobre la mesa una nueva serie spin-off como teorizan algunos fans.