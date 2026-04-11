Sabrina Carpenter reacciona a críticas por ‘burlarse’ de una fan en Coachella

La presentación de Sabrina Carpenter en Coachella 2026 ha sido una de las más esperadas del festival, sin embargo, un comentario que realizó la cantante opacó su éxito. Durante su show, la estadounidense fue captada reaccionando de manera “burlona” ante una fan que realizó un zaghrouta, un sonido tradicional de celebración en culturas árabes y africanas.

Luego de varias horas de esta polémica, la intérprete rompió el silencio y respondió a las críticas.

Sabrina Carpenter es criticada por ‘burlarse’ de una fan en Coachella

Sabrina Carpenter encabezó el cartel del viernes 10 de abril en Coachella 2026. Su show estuvo lleno de música y sorpresas, como las actuaciones de figuras como Susan Sarandon, Will Ferrell, Sam Elliot, Samuel L. Jackson y Corey Fogelmanis.

En medio de su interpretación, una fan lanzó un zaghrouta, caracterizado por un sonido agudo con la lengua que simboliza júbilo en celebraciones. Sabrina Carpenter detuvo por un momento su actuación frente al piano y, entre risas, comentó que aquello le parecía “raro”, lo que provocó incomodidad en el público cercano a ella y en la propia seguidora, quien explicó que se trataba de una manifestación cultural.

La reacción de la artista fue rápidamente difundida en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, donde los videos del momento se viralizaron. Miles de usuarios señalaron que la cantante mostró desconocimiento y falta de respeto hacia una tradición con profundo significado en comunidades árabes y africanas.

Sabrina Carpenter está sendo criticada após tirar sarro de fã que fez um 'zaghrouta', som com a boca para simbolizar alegria na cultura árabe e africana, durante show no Coachella.



A fã explicou que era algo da sua cultura, mas mesmo assim foi chamada de estranha pela artista. pic.twitter.com/KttJfiMy34 — POPTime (@poptime) April 11, 2026

Sabrina Carpenter afirma que ‘no tuvo mala intención’ su reacción en Coachella

Tras varias horas de polémica, Sabrina Carpenter reaccionó a las críticas a través de un comentario en X, donde reposteó el video de dicho momento. La intérprete aseguró que su actitud no tuvo una mala intención, pero usuarios aseguraron que es mentira y que denigró a una persona y una cultura.

“Mis disculpas, no vi a esta persona con mis propios ojos y no pude oír claramente. Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y no tuvo mala intención. ¡Podría haberlo manejado mejor! Ahora sé qué es una Zaghrouta. A partir de ahora, doy la bienvenida a todos los gritos de alegría y yodels", escribió.