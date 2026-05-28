El Fan Fest Monterrey 2026, parte de las celebraciones del Mundial, se prepara para recibir a uno de los artistas más influyentes del K-pop alternativo: DPR IAN, quien es el invitado sorpresa del evento.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la música coreana y los asistentes al festival, que se ha convertido en un punto de encuentro cultural y musical en Nuevo León. Sin duda, el Fan Fest ofrecerá espectáculos internacionales de primer nivel.

DPR IAN en el Fan Fest Monterrey: Fecha y cómo comprar boletos

El concierto de DPR IAN se llevará a cabo el 23 de junio de 2026 en el Escenario LIVE del Parque Fundidora de Monterrey, dentro del escenario principal del Fan Fest. El acceso general será gratuito, aunque tendrá cupo limitado, por lo que se recomienda a las fans del artista llegar temprano para asegurar un buen lugar.

Para quienes deseen una experiencia más cercana y VIP, habrá una zona preferente con boletos de pago, disponibles a través de Ticketmaster a partir del 1 de junio de 2026. Estos boletos ofrecerán beneficios adicionales como mejor visibilidad y acceso exclusivo a ciertas áreas del recinto, además de asegurarte ver a DPR IAN cómodamente.

Sorpresa: DPR IAN LLEGA AL MUNDIAL MÁS NORTEÑO.



El K-Pop llega al FIFA Fan Festival del nuevo Nuevo León. ¡Arráncate, compadre! 🎶🦁👊🏻 pic.twitter.com/ZGMXrfJpHQ — Samuel García (@samuel_garcias) May 28, 2026

¿Quién es DPR IAN?

DPR IAN, cuyo nombre real es Christian Yu, nació el 6 de septiembre de 1990 en Sídney, Australia, y actualmente tiene 35 años.

Su trayectoria comenzó como líder del grupo de K-pop C-Clown (2012–2015), pero alcanzó reconocimiento mundial al fundar el colectivo creativo Dream Perfect Regime (DPR), donde se desempeña como cantante, productor y director visual.

Su debut como solista llegó en 2020 con el sencillo “So Beautiful”, seguido de éxitos como No Blueberries (junto a CL y DPR LIVE), Ballroom Extravaganza y Don’t Go Insane. Su álbum Moodswings In To Order (2022) hizo destacar su estilo único, que mezcla R&B, hip-hop y pop alternativo, mientras aborda temas de salud mental y experiencias personales.

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