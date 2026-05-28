Bruce Springsteen, Foo Fighters y más encabezarán festival de protesta en Washington, D.C.

Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard y Joan Baez encabezarán un festival de protesta estelar que se celebrará en la zona de Washington, D.C., un mes antes de las elecciones de mitad de mandato de la Presidencia de Estados Unidos.

Tom Morello, guitarrista de Springsteen, y Rage Against the Machine, anunciaron el festival llamado Power to the People el miércoles, mientras actuaban juntos en Nationals Park en Washington.

Bruce Springsteen, Foo Fighters y más artistas encabezarán festival de protesta en Washington, D.C.

En el concierto del miércoles, Bruce Springsteen incluyó varias de sus canciones con fuerte carga política, entre ellas “American Skin (41 Shots)”, inspirada en un tiroteo policial, y “Streets of Minneapolis”, escrita tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración.

Durante su intervención, el músico lanzó un mensaje contundente contra el gobierno y afirmó que “las tácticas de la Gestapo de este presidente y esta administración no se mantendrán aquí”, desatando la euforia del público.

“Esta tragedia estadounidense sólo puede ser detenida por el pueblo americano: ustedes. No viene nadie a salvarnos. Tenemos que hacerlo nosotros mismos”, dijo el cantante Bruce Springsteen. Luego, convocó al público a participar en el Power to the People, pensado como un festival de protesta: “Así que únete a nosotros y luchemos por la América que amamos. ¿Me oyes, Washington?”.

Bruce Springsteen actúa en Asbury Park, Nueva Jersey, el 15 de septiembre de 2024. ı Foto: AP

¿Cuándo y dónde será el festival de protesta anunciado por Bruce Springsteen?

El festival Power to the People tendrá duración de un día y contará con dos escenarios. Está programado para el 3 de octubre en el Merriweather Post Pavilion de Columbia, Maryland, muy cerca de cerca de Washington, D.C. y la zona correspondiente a la Casa Blanca, donde reside el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El evento se presenta como una obra sobre “libertad, justicia, igualdad y rock ‘n’ roll”. Una parte de los ingresos de todas las ventas de entradas beneficiará a las organizaciones VoteRiders y HeadCount.

“Se trata del poder que tienen los seres humanos comunes cuando se unen a través de la música, el arte, la comunidad y la acción”, dijo Tom Morello, organizador y guitarrista de Springsteen, en un comunicado.

Artistas que se presentarán en el festival Power to the People

El festival Power to the People estará encabezado por Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard y Joan Baez. También contará con la participación de Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen y las Linda Lindas, entre otros.

Con información de AP.

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