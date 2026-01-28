Bruce Springsteen canta contra Trump en ‘Streets of Minneapolis’

Bruce Springsteen dedica su nueva canción a la gente de Minneapolis, critica las operaciones de aplicación de la ley migratoria en curso del presidente Donald Trump en la ciudad.

La letra de “Streets of Minneapolis”, publicada el miércoles, describe cómo “una ciudad en llamas combatió el fuego y el hielo bajo las botas de un ocupante”, a lo que Springsteen llama “el ejército privado del rey Trump”.

Springsteen, en un comunicado, dijo que escribió y grabó la canción durante el fin de semana y la lanzó en respuesta a un segundo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

“Está dedicado a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, escribió, nombrando a las dos víctimas.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, respondió: “La Administración Trump se centra en animar a los demócratas estatales y locales a colaborar con agentes federales de la ley para expulsar a inmigrantes ilegales criminales peligrosos de sus comunidades — no en canciones aleatorias con opiniones irrelevantes e información inexacta”.

La canción de Springsteen va pasando de solo guitarra acústica y voz a una canción más completa para la banda, incluyendo un solo de armónica, y termina con cánticos de “¡ICE Out!”.

“Oh, nuestro Minneapolis, oigo tu voz”, canta El Jefe. “Cantando entre la niebla sangrienta/Nos plantaremos por esta tierra/Y por el extraño entre nosotros”.

El título recuerda a “Streets of Philadelphia” de Bruce Springsteen, que sirvió como canción principal para la película de 1993 protagonizada por Tom Hanks Philadelphia. Su canción llega tras el propio City of Heroes del cantautor inglés Billy Bragg, que el cantante de protesta escribió el domingo y publicó al día siguiente. Bragg declaró en un comunicado que la canción se inspiró en el asesinato de Pretti y que resalta “la valentía del pueblo de Minneapolis.”

Springsteen ha sido durante mucho tiempo crítico con el presidente Donald Trump, quien a su vez ha calificado al icono del rock de “sobrevalorado”. La última vez que se enfrentaron públicamente el año pasado, cuando Bruce Springsteen, de gira por Inglaterra, dijo a su audiencia que Estados Unidos “está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora”. Trump respondió llamando a Springsteen un “rockero seco y reseco”.

En noticias relacionadas, el local First Avenue de Minneapolis acogerá el viernes el evento benéfico “Un concierto de solidaridad y resistencia para defender Minnesota”, con la participación de Tom Morello, Rise Against, Al Di Meola e Ike Reilly. Todos lo recaudado irá para las familias de Good y Pretti.

“Llegamos a Minneapolis, donde la gente se ha levantado heroicamente contra ICE, se ha levantado contra Trump, se ha enfrentado a esta terrible ola creciente de terror estatal”, dijo Morello en un comunicado.