Dispararon 2 agentes contra Pretti; informe contradice a funcionarios

La actuación de los agentes federales que participaron en el tiroteo en el que murió el enfermero Alex Pretti, en Minneapolis, se encuentra bajo revisión tras la entrega al Congreso de un informe preliminar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El documento confirma que al menos dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dispararon sus armas durante el operativo, un hecho que ha intensificado el escrutinio político, judicial y público sobre el despliegue migratorio en Minnesota.

El reporte, citado por CNN y CBS News, establece que los agentes forcejeaban con Pretti, de 37 años, cuando uno de ellos alertó que el hombre portaba un arma. De acuerdo con el texto oficial, “aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, de dotación de la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, de dotación de la CBP, contra Pretti”. El informe no precisa si los disparos de ambos oficiales impactaron directamente en la víctima, quien se encontraba en el suelo.

Pretti, enfermero de cuidados intensivos del sistema de Asuntos de Veteranos, recibió cerca de una decena de disparos a quemarropa la mañana del sábado, luego de intervenir durante un operativo migratorio. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los agentes fueron abordados previamente por dos mujeres que hacían sonar silbatos, a quienes se les ordenó apartarse de la carretera. Fue en ese contexto cuando se produjo el primer contacto con el enfermero, que grababa el operativo con su teléfono celular.

Asimismo, el documento señala que, tras el tiroteo, un agente de la Patrulla Fronteriza informó que tenía en su poder la pistola del enfermero. Videos grabados por testigos muestran que el arma fue retirada de la cintura de la víctima mientras se encontraba en el suelo, antes de que se efectuaran los disparos.

En las imágenes no se observa que Pretti empuñara el arma ni que intentara sacarla. Esta evidencia visual contradice la versión inicial difundida por el DHS el sábado, cuando afirmó que el enfermero “se acercó” a los agentes con un arma semiautomática de 9 milímetros. El informe remitido al Congreso no sostiene que Pretti intentara desenfundarla y reconoce que contaba con permiso legal para portarla.

La revisión entregada a los legisladores fue elaborada por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP y es, hasta ahora, el relato oficial más completo sobre el caso. Su difusión provocó una oleada de indignación a nivel nacional y llamados desde distintos frentes, incluidos sectores republicanos, para una investigación profunda e independiente.

CAMBIO DE TONO. El contenido del informe también detonó ajustes en el discurso de la Casa Blanca. El principal asesor presidencial, Stephen Miller, reconoció públicamente la posibilidad de que los agentes no hayan seguido el protocolo establecido. En una declaración a CNN, afirmó que la administración estaba evaluando “por qué el equipo de CBP puede que no haya estado siguiendo ese protocolo”, en referencia a la directriz de usar al personal adicional como barrera entre los equipos de arresto y posibles disruptores.

Este reconocimiento contrastó con las primeras declaraciones oficiales. Tras el tiroteo, Miller calificó al enfermero como un “aspirante a asesino”, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti había cometido un acto de “terrorismo interno”. Posteriormente, la difusión de los videos debilitó esa narrativa. El presidente Donald Trump se distanció de esas afirmaciones y aseguró que no había escuchado la retórica de terrorismo doméstico.

En una entrevista con Fox News, el magnate anunció que buscaría reducir la tensión en Minnesota y confirmó el envío del zar fronterizo Tom Homan para asumir la conducción de las operaciones federales en el estado, en sustitución del jefe fronterizo Gregory Bovino. “No creo que sea un retroceso, es un pequeño cambio”, dijo el mandatario durante una transmisión en vivo desde Iowa.

El republicano defendió además la permanencia de Noem al frente del DHS, pese a las críticas por su gestión de la crisis. “Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó antes de dirigirse a un acto político. Donald Trump también aseguró que supervisará personalmente la investigación federal: “Estamos llevando a cabo una gran investigación; quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola”.

PRESIÓN LOCAL. Mientras tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, sostuvo que la ciudad no hará cumplir las leyes federales de inmigración y pidió que el aumento de los operativos termine lo antes posible. Tras reunirse con Homan y con el jefe de la policía local, Frey subrayó que “la seguridad pública funciona mejor cuando se basa en la confianza de la comunidad, no en tácticas que generan miedo o división”.

2 Personas han muerto en este mes a manos del ICE

3 Mil agentes del ICE se encuentran en Minnesota

Mientras que el gobernador Tim Walz coincidió en la necesidad de investigaciones imparciales sobre los tiroteos y de una reducción rápida y significativa del número de fuerzas federales en el estado. Ambos funcionarios mantienen un canal de diálogo con la Casa Blanca para evitar un deterioro mayor de la situación.

El frente judicial también se activó. El juez federal principal de Minnesota, Patrick J. Schiltz, ordenó al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, comparecer ante el tribunal por el manejo de audiencias de fianza de inmigrantes detenidos, el viernes. En su resolución, el magistrado señaló que el envío masivo de agentes no fue acompañado de previsiones para atender el aumento de solicitudes judiciales, lo que calificó como extraordinario.

Por su parte, el expresidente Joe Biden condenó los asesinatos “sin sentido” de Renee Good y Alex Pretti y elogió a los habitantes de Minnesota por “denunciar la injusticia cuando la ven”. En X señaló: “No somos una nación que acribille a sus ciudadanos en la calle . No somos una nación que permita que nuestros ciudadanos sean brutalizados por ejercer sus derechos constitucionales “.