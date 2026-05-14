Sinuano Noche: Resultado del último sorteo hoy 14 de mayo

Resultados del sorteo Sinuano noche del 7 de mayo

Los participantes pueden buscar la fortuna cada noche con el Sinuano Noche, uno de los juegos más tradicionales de la región Caribe colombiana. Este sorteo garantiza total claridad en sus resultados, ya que cuenta con el aval y la supervisión de Coljuegos.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El sistema de juego consiste en seleccionar cuatro números, los cuales deben coincidir con las balotas premiadas del día, para poder aspirar a ser ganador.

El sorteo también cuenta con el incentivo de una “quinta balota”, un elemento adicional diseñado para activar promociones especiales y entregar más recompensas a los participantes.

Resultados Sinuano Noche 14 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy jueves 14 de mayo:

Número ganador:

Quinta Barola:

¿A qué hora es el Sinuano Noche?

Es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año.

Lunes a sábado: Se realiza a las 9:30 p.m.

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 7:30 p.m.

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¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

¿Cómo cobrar el premio del Sinuano Noche?

Para cobrar un premio, debe presentar su cédula y el boleto original sin daños. Los montos menores se retiran en puntos autorizados, mientras que los mayores requieren un trámite administrativo personal (sujetos a un 20% de impuesto si superan las 48 UVT).

El plazo máximo para reclamar es de un año y, en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia.

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