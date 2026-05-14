¿Por qué expulsaron a Maurg1 de MasterChef México 24/7 antes del estreno?

El inicio de MasterChef México 24/7 se ha visto afectado por una controversia pública relacionada con el creador de contenido Maurg1. El propio Mauricio Riveroll comunicó a través de sus redes sociales que la producción decidió cancelar su integración en la llamada “experiencia TikTok” de manera inesperada.

Esta decisiión se llevó a cabo a raíz de la difusión masiva de varias acusaciones en su contra por el supuesto incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias.

Ante esta situación, la empresa productora de MasterChef optó por cancalera su participación con el objetivo de proteger la reputación y la imagen del programa.

¿De qué se le acusa a Maurg1?

La cancelación de la invitación a Maurg1 ocurrió debido a la presión de varios grupos que defienden los derechos de las mujeres y la infancia.

Los señalamientos iniciaron cuando el perfil de X, La Marla Sabrina, publicó un post en X donde mostraba molestia por la participación de Mauricio, mencionando que a pesar de participar en proyectos de alto perfil como este, él no tenga para darle pensión alimenticia a la hija que tiene con Ale Dolores.

Las organizaciones criticaron públicamente que se dé espacio en medios de comunicación a personas acusadas de violencia económica.

La situación creció hasta que se presentaron peticiones formales a las televisoras y plataformas de video.

La organizaciones señalaron esta situación, haciendo un llamado a la “cero tolerancia” frente a la evasión de responsabilidades parentales.

Maurg1 iba a entrar a la experiencia Master Chef pero ya no... pic.twitter.com/KQcyiJmJWJ — MAURG1 🕊 (@maurg1) May 14, 2026

Mediante un video, Riveroll confirmó que recibió la notificación de que ya no formaría parte de la dinámica.

“Me dijeron que pues gracias, pero no gracias”, comentó el influencer, quien además negó que fuera a recibir un sueldo por su participación, asegurando que se trataba de una actividad de intercambio para generar contenido.

Maurg1 arremetió contra quienes impulsaron su salida, argumentando que este tipo de cancelaciones afectan indirectamente a su hija: “Ya le quitaste algo a una niña, la posibilidad de que su papá vaya a encontrar oportunidades. Ni siquiera me iban a pagar, no había ni siquiera viáticos”.

Un historial de señalamientos

Las acusaciones contra Mauricio Riveroll no son nuevas. Desde 2023, su expareja ha difundido públicamente que el influencer no cumple de manera constante con las obligaciones económicas estipuladas, señalando además episodios de violencia económica.

Con esta decisión, la producción de MasterChef México busca blindar la imagen del reality show ante las demandas de justicia social y responsabilidad ética, por lo que el influencer quedó fuera esta vez.