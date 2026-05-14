El destacado actor de televisión, teatro y cine mexicano José Miguel Checa falleció el miércoles 13 de mayo. El histrión era reconocido por su participación en la telenovela Velo de novia y en el melodrama histórico El Vuelo del Águila, donde compartió créditos con Mariana Levy, su partida fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

¿Quién era José Miguel Checa?

José Miguel Checa era un actor mexicano que desarrolló una carrera sólida en televisión, cine y teatro. En el año 2003 participó en la telenovela Velo de novia, producida por Juan Osorio, donde interpretó al doctor Molina.

Otro trabajo entrañable del histrión fue El vuelo del Águila, un melodrama histórico en el que compartió créditos con la actriz Mariana Levy , hija de la famosa intérprete Talina Fernández, con lo que forjó una carrera en la pantalla chica.

Además, en el cine, José Miguel Checa destacó al participar en la película Trágico terremoto en México (1987), inspirada en el devastador sismo de 1985. Desde joven mostró interés por el teatro, participando en 1979 en la obra Ricardo III, junto a sus padres.

Su madre era la actriz Blanca Torres, actriz originaria de Monterrey y recordada por sus actuaciones en Por si no te vuelvo a ver (1997), Marisol (1996) y La hora del jaguar (1978), quien murió en el año 2006.

Precisamente su última publicación en redes sociales, realizada en enero de 2026, estuvo dedicada a su mamá, a quien escribió: “Hoy cumplirías 98 años… Feliz cumpleaños celestial!! Te extraño y te amo Mamá!!”.

El actor José Miguel Checa ı Foto: Especial

¿De qué murió José Miguel Checa, actor de El Vuelo del Águila?

La muerte de José Miguel Checa se dio a conocer el miércoles 13 de mayo, pero hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento. Los reportes de algunas instituciones como la Asociación Nacional de Intérpretes señalan que el histrión perdió la vida de manera repentina e inesperada, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus admiradores.

La ANDI expresó en un comunicado: “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia”.

Aunque la causa de muerte no ha sido confirmada, la noticia ha generado un profundo pesar en la comunidad artística mexicana y en Televisa.