Karina Duprez, actriz y directora mexicana, falleció a los 79 años este miércoles 22 de abril de 2026. Su legado en la industria de las telenovelas de México es significativo, la intérprete destacó en producciones icónicas como Rosa Salvaje y La Usurpadora.

La noticia de su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), quien envió sus condolencias a la familia de Duprez. Además, el gremio actoral también lamentó la pérdida de la actriz.

Muere Karina Duprez, actriz de Rosa Salvaje

Karina Duprez, recordada por su participación en la novela Rosa Salvaje, murió este miércoles a los 79 años, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez. Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva.

“Se le recuerda por su participación en melodramas como Rosa salvaje, Mundo de juguete y La fuerza del amor. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!“, escribió la Asociación en Instagram, junto a una fotografía de Karina Duprez.

¿Quién era Karina Duprez?

Karina Duprez nació en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1946. Era hija de la primera actriz Magda Guzmán, figura de la Época de Oro del cine mexicano, y del director de teatro Julián Duprez, por lo que su vocación artística estuvo marcada por esta herencia familiar.

Inició su trayectoria como actriz en los años 60 y participó en telenovelas emblemáticas como Rosa Salvaje, Mundo de Juguete, La Fuerza del Amor y La Usurpadora. Estas producciones la convirtieron en uno de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión mexicana.

Además, Karina Duprez fue directora de escena en títulos como Esmeralda (1997), La Usurpadora (1998), Rosalinda (1999) y Sortilegio (2009), por la cual recibió el premio TVyNovelas a la Mejor Dirección de Escena en 2010. Su trabajo más longevo fue en La Rosa de Guadalupe, donde dirigió capítulos durante más de una década.

En 1979 la intérprete se casó con el actor Carlos Ancira, con quien tuvo a su hija Magda Karina, también actriz. La tradición artística continuó con su nieto, el actor Chris Pazcal.