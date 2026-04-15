Muere Lucha Moreno, reconocida cantante, actriz y mamá de Mimí de Flans, a los 86 años

La actriz y cantante Lucha Moreno, famosa por haber participado en películas del cine de oro y quien también era la mamá de Mimí de Flans, murió este miércoles 15 de abril a los 86 años de edad.

A través de las redes sociales, la integrante de Flans fue quien dio a conocer el fallecimiento de su madre con una emotiva publicación, acompañada de una foto en la que aparecen juntas.

“Que difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa … se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor.. guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro.. buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos“, escribió Mimí de Flans.

¿De qué murió Lucha Moreno?

Por el momento no se han dado a conocer las causas exactas de la muerte de Lucha Moreno, pero Mimí de Flans señaló que su madre se fue rodeada del amor de su familia. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre su deceso.

¿Quién era Lucha Moreno?

Lucha Moreno era una actriz y cantante que nació el 23 de abril de 1939 en Guadalupe, Nuevo León. Su nombre real era Irma Gloria Ochoa Salinas.

Desde muy joven mostró inclinación por las artes y debutó en el mundo del espectáculo como actriz en la etapa final de la Época de Oro del cine mexicano. Con apenas 16 años, saltó a la fama gracias a su participación en la película Asesinos, S.A. (1957), donde interpretó la canción La noche de mi mal, que marcó el inicio de su carrera musical en el género ranchero.

Su voz potente y melodiosa le permitió grabar sencillos exitosos como Anoche estuve llorando y Vencida en 1957 con la disquera Columbia, obteniendo varios discos de oro.

Participó en alrededor de treinta películas junto a grandes figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Además de su trabajo en cine, incursionó en telenovelas, teatro, radio y programas de televisión, consolidándose como una de las intérpretes rancheras más destacadas de su generación, comparable en impacto a leyendas como Lola Beltrán.

En 1961 se casó con el también cantante de ranchera José Juan Hernández Fernández, con quien formó un exitoso dúo musical. Juntos tuvieron tres hijos: Irma Angélica, conocida artísticamente como Mimí, integrante del grupo pop Flans, José Juan e Ileana.

La familia vivió entre la música y los escenarios; Mimí heredó el talento vocal de sus padres y alcanzó fama internacional en los años 80 con Flans, incluso compartiendo con su madre apariciones en programas como Siempre en domingo. Lucha y José Juan mantuvieron una larga unión hasta la muerte de él en 2025.

A lo largo de su trayectoria, Lucha Moreno combinó su carrera artística con la vida familiar, aunque enfrentó desafíos personales, incluyendo pérdidas y periodos de menor visibilidad pública en sus últimas décadas.

Su legado se extendió a través de su hija Mimí, quien continuó el camino en la música pop y la televisión. Lucha representó la perseverancia de una generación de artistas que transitaron del cine clásico a la televisión moderna.