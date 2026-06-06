La Arrolladora prepara un concierto sin guion

La Arrolladora Banda El Limón volverá a la Arena CDMX el próximo 23 de octubre con una apuesta poco común para los espectáculos masivos de la actualidad: dejar que las emociones dicten el rumbo de la noche. Como parte de su gira ¿Dónde estabas tú? Tour 2026, la agrupación sinaloense prepara un concierto de más de cuatro horas en el que los asistentes tendrán un papel fundamental para definir el desarrollo del repertorio.

La presentación también servirá para abrir un nuevo capítulo en la historia reciente del grupo, pues será la primera ocasión en que interpreten ante el público capitalino varios temas de Si las miradas mataran, producción con la que buscan actualizar su propuesta sin perder la esencia romántica que los ha convertido en una de las bandas más exitosas del regional mexicano.

La gasolina para todos los artistas es ver que el público se la esté pasando bien, los gritos, los aplausos. Esperamos que la gente se entregue al cien por ciento en la Arena CDMX Saúl García, integrante de La Arrolladora Banda El limón



“Desde el año pasado hemos tratado de modernizar todo en todo aspecto. No nada más los videos y las canciones; también el escenario, las luces, las pantallas, todo está hecho siempre de una mejor manera”, explicó Saúl García, integrante de la banda, durante la conferencia de prensa.

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El vocalista destacó que el sencillo “Si las miradas mataran” refleja precisamente esa búsqueda de renovación. “Tiene todo eso moderno, la melodía, la letra, la manera en que Julio la canta y el video”, señaló.

Aunque La Arrolladora Banda El Limón adelantó que el montaje tendrá diversas novedades visuales, prefirió mantener en reserva varios detalles de la producción. “No les vamos a contar lo del escenario porque queremos que sea sorpresa”, comentó Saúl García entre risas.

Más allá de la infraestructura, aseguran que la principal diferencia de esta gira radica en la forma en que construye cada concierto. A diferencia de otros espectáculos, el grupo evitará sujetarse a una lista rígida de canciones o depender de teleprompters para seguir una estructura preestablecida.

“Esperamos que traigan mucha garganta porque van a ser aproximadamente cuatro horas de show. Con que traigan el compromiso, nosotros nos encargamos de lo demás”, afirmó García al referirse a la interacción que esperan mantener con el público durante la noche.

Max Peraza, quien cumplirá prácticamente un año como integrante de la agrupación, expresó: “Vamos a dejar el corazón, llevarlos a dejar todas las emociones. Queremos hacer que todos ustedes se la pasen bien desde el primer momento que entren y escuchen la primera canción de La Arrolladora”.

Otro de los ingredientes que podría enriquecer la velada son los invitados especiales. Aunque la banda evitó confirmar nombres, reconoció que existen acercamientos con diversos artistas, entre ellos figura Majo Aguilar, quien ha manifestado públicamente su interés por compartir escenario con la agrupación.

“Sí vamos a invitar a muchos amigos”, adelantó García. Sin embargo, aclaró que varias de las colaboraciones podrían surgir de manera espontánea. “Lo que no se planea tanto también sale bonito”, dijo al recordar ocasiones anteriores en las que artistas invitados aparecieron por sorpresa durante sus conciertos.

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