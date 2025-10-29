Josi Cuen fue hospitalizado y Jorge Medina lo sacó para llevarlo a su concierto en CDMX: ‘Estoy de milagro’

Este fin de semana, se llevaron a cabo los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en la Plaza México, ubicada en la Ciudad de México. Los ex vocalistas de La Arrolladora Banda el Limón han arrasado con su gira en conjunto llamada ‘Juntos’, que los ha llevado a recorrer varios importantes recintos alrededor del país.

A pesar del triunfo de Jorge Medina y Josi Cuen en sus conciertos en CDMX, uno de los cantantes de regional mexicano tuvo un par de contratiempos que pudieron haber evitado su presentación en la capital mexicana, ya que se reveló que uno de ellos estuvo hospitalizado apenas unas horas antes del inicio de su presentación.

Jorge Medina revela que Josi Cuen estaba hospitalizado

En redes sociales circula un video en el que podemos ver a los artistas durante su presentación en La Plaza México, cuando Jorge revela que Josi se encontraba en un hospital, por lo que tuvo que ir a sacarlo del nosocomio solo horas antes de la presentación.

“Lo acabo de sacar del hospital, para que viniera a cantar esta noche, él supuestamente está enfermo…está usted de milagro, pero vea cómo es Dios de grande que sí hacen los milagros, entonces, un aplauso para el Josi que hoy está haciendo un esfuerzo increíble por qué ustedes merecen estoy más”, dijo Jorge Medina.

Pese a su estado de salud, el famoso había decidido acudir a su presentación pactada en la Plaza de Toros, lo que dejó ver el fuerte compromiso del artista con su audiencia, quienes esperaron varios meses para poder verlos en la capital mexicana. “Estoy de milagro aquí, estoy de milagro”, dijo Josi.

A pesar de todo, los artistas no ahondaron en los motivos por los que Josi Cuen estuvo hospitalizado ni revelaron cuál es su estado de salud actual. Sin embargo, el público aplaudió su compromiso en redes sociales.