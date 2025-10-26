Paul Stanley se cae en show de Josi Cuén y Jorge Medina; los famosos se dan un ‘beso de tres’

Josi Cuén y Jorge Medina, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, se presentaron en la icónica Plaza de Toros México como parte de su gira JUNTOS.

El recinto registró una gran afluencia la noche del viernes 24 de octubre. Entre los asistentes más destacados estuvo Paul Stanley, conductor de Hoy, con su esposa Joely Bernat, y las hermanas Cynthia y Belinda Urías.

La emoción de los vocalistas fue tal, que invitaron a los conductores al escenario, donde Paul y Josi Cuén, tuvieron una dura caída frente a más de 30 mil personas. Además, otro momento destacado del show, fue cuando los cantantes y el hijo de Paco Stanley tuvieron un “beso de tres”, desatando la euforia del público.

Ambos momentos fueron captados por los asistentes y posteriormente compartidos en redes sociales como TikTok y X, antes Twitter, donde los videos se volvieron virales rápidamente.

Paul Stanley se cae en show de Josi Cuén y Jorge Medina

Durante la interpretación del tema “Siempre estás tú”, los cantantes invitaron al escenario al conductor Paul Stanley, quien estaba en el VIP disfrutando del concierto junto a su esposa Joely Bernat y las hermanas Cynthia Urías y Belinda Urías.

Mientras la música seguía, Josi Cuén levantó en brazos a Paul y comenzó a girarlo varias veces, haciendo el “helicóptero”. Según los videos que se viralizaron, al bajarlo ambos perdieron el equilibrio y terminaron en el suelo.

El equipo técnico y los artistas rápidamente acudieron a asistir a sus amigos. Sin embargo, tanto Paul Stanley como Josi Cuén lograron levantarse por sus propios medios, sin que se reportaran lesiones graves.

Incluso, tras la caída, Paul tomó el micrófono y continuó con la canción, lo que alivió la tensión del momento y provocó risas y aplausos del público de la Plaza de Toros México.

El conductor Mariano Osorio captó el momento desde primera fila, por lo que compartió tomas únicas en TikTok.

Paul Stanley, Josi Cuén y Jorge Medina se dan un ‘beso de tres’

Otro momento destacado de la noche fue cuando Paul Stanley, Josi Cuén y Jorge Medina se dieron un “beso de tres”.

Frente a más de 30 mil personas que asistieron al show en la Ciudad de México, Josi comenzó a gritar “¡Beso de tres, beso de tres!“, mientras el público seguía la petición entre gritos. Al final, Jorge besó una mejilla de Paul y Josi la otra, causando furor en el lugar.

Sin embargo, al conductor de Hoy no le gustó el “beso de tres”, pues inmediatamente, con las manos y de forma enérgica, se limpió las mejillas. El inesperado momento generó risas.