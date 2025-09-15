Puras buenas canciones

Este es el setlist de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo de la CDMX

Estas son las canciones que no podrían faltar para el concierto en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Arrolladora Banda El Limón
Arrolladora Banda El Limón Foto: IG: @arrolladoraoficial
Por:
Mariana Garibay

La Arrolladora Banda El Limón se presentará este 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX como el acto musical principal por el Grito de la Independencia, que será histórico por ser el primero de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México.

Sin duda alguna, se eligió a una de las agrupaciones mexicanas más reconocidas desde hace décadas, pues La Arrolladora Banda El Limón cuenta con decenas de temas musicales que han marcado a generaciones y son éxitos a la fecha.

Desde temprano, la agrupación ya se prepara para darlo todo en su histórico concierto que será transmitido en vivo y reunirá a miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional.

TE RECOMENDAMOS:
La Arrolladora en el Zócalo
15 de septiembre

¿Dónde ver a La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo de la CDMX en vivo?

Se espera que el canal oficial de YouTube del Gobierno de México transmita en vivo los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México, incluyendo el show de La Arrolladora Banda El Limón. Además, en TV Abierta también habrán transmisiones especiales de El Grito, como Imagen Televisión que transmitirá todos los detalles del evento. También Azteca Uno y Foro TV transmitirán el evento.

Setlist de La Arrolladora Banda El Limón

Uno de los elementos que el público quiere conocer es cuál será el setlist, es decir, la lista de canciones, que la banda interpretará durante esta importante noche para México. A continuación, te compartimos la secuencia más probable.

  1. Te Estaré Esperando
  2. En Los Puritos Huesos
  3. La Suata
  4. Valió la Pena Equivocarme
  5. Cuánto Me Cuesta
  6. Entre Beso y Beso
  7. El Desquite
  8. Sobre Mis Pies
  9. Y Que Quede Claro
  10. Pa’llá y Pa’cá
  11. Traicionera
  12. El Final de Nuestra Historia
  13. Te Aconsejo
  14. Se los Pelo Baltazar
  15. Laurita Garza
  16. Reproches al Viento
  17. Calidad y Cantidad
  18. Tú Eres La Razón
  19. ¿Qué Me Vas A Dar?
  20. Cuatro Meses
  21. Llamada De Mi Ex
  22. Ya Es Muy Tarde
  23. Mi Segunga Vida
  24. Tu Historia Fue Conmigo
Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Detienen a Simon Leviev, ‘El Estafador de Tinder’
Esto se sabe

Detienen a Simon Leviev, ‘El Estafador de Tinder’ | FOTOS