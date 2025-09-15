Este es el setlist de La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo de la CDMX

La Arrolladora Banda El Limón se presentará este 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX como el acto musical principal por el Grito de la Independencia, que será histórico por ser el primero de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México.

Sin duda alguna, se eligió a una de las agrupaciones mexicanas más reconocidas desde hace décadas, pues La Arrolladora Banda El Limón cuenta con decenas de temas musicales que han marcado a generaciones y son éxitos a la fecha.

Desde temprano, la agrupación ya se prepara para darlo todo en su histórico concierto que será transmitido en vivo y reunirá a miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional.

Se espera que el canal oficial de YouTube del Gobierno de México transmita en vivo los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México, incluyendo el show de La Arrolladora Banda El Limón. Además, en TV Abierta también habrán transmisiones especiales de El Grito, como Imagen Televisión que transmitirá todos los detalles del evento. También Azteca Uno y Foro TV transmitirán el evento.

Setlist de La Arrolladora Banda El Limón

Uno de los elementos que el público quiere conocer es cuál será el setlist, es decir, la lista de canciones, que la banda interpretará durante esta importante noche para México. A continuación, te compartimos la secuencia más probable.