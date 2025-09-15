¿Dónde ver a La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo de la CDMX en vivo?

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho se presentará en un concierto gratuito este 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX, como parte de las celebraciones a nivel nacional por las Fiestas Patrias y en el marco del tradicional Grito de Independencia.

Sabemos que en el Zócalo de la CDMX se reunirán miles de personas, como ha pasado año tras año por el Grito de Independencia. Ahora, te compartimos los detalles sobre horarios y cómo ver a La Arrolladora Banda El Limón junto con otros artistas que se presentarán, desde tu casa.

La legendaria banda interpretará sus mejores éxitos en la emblemática plaza frente a Palacio Nacional como parte de las celebraciones de las Fiestas Patrias. Además de la agrupación, también podremos ver a Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

¿A qué hora y dónde ver el concierto de la Arrolladora en vivo?

Se espera que el canal oficial de YouTube del Gobierno de México transmita en vivo los festejos por el 215 aniversario de la Independencia de México, incluyendo el show de La Arrolladora Banda El Limón.

Además, en TV Abierta también habrán transmisiones especiales de El Grito, como Imagen Televisión que transmitirá todos los detalles del evento. También Azteca Uno y Foro TV transmitirán el evento.

De este modo, no es necesario asistir al evento en el Centro Histórico de la capital del país, pues también lo podrás disfrutar desde tu casa, con tu familia mientras disfrutas de un buen pozole, pambazos o cualquier otro antojito mexicano.

Se sabe que los músicos comenzarán a ambientar la celebración a partir de las 20:00 horas, antes de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de por primera vez el tradicional Grito, un momento que mantiene al público expectante. La ceremonia oficial del Grito está programada para las 23:00 horas.

Cabe mencionar que en las diferentes alcaldías de la CDMX también se celebrará El Grito de Independencia. Te compartimos los artistas que se presentarán en cada una:

Azcapotzalco: Pequeños Musical, Willie González, Banda de Son Jarocho Siquisirí, además de mariachis y sonideros. El Grito será a las 22:00 hrs, con actividades desde las 15:00 hrs.

Álvaro Obregón: Fandango Trupetero, a partir de las 19:00 hrs.

Benito Juárez: Moenia, Mariachi Gama Mil y Foreños, con show principal a las 23:30 hrs.

Coyoacán: Alberto Barros, Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapzula (hora por confirmar).

Cuajimalpa: Los Dinamiteros de Colombia, Estrellas Andinas, Banda Zorro y Toño Lizárraga desde las 18:00 hrs.

Cuauhtémoc: Julio Preciado, programado para las 17:00 hrs.

Gustavo A. Madero: Nicky Jam y Remmy Valenzuela, por la noche (hora no especificada).

Iztacalco: Desde las 10:00 hrs con El Yaki, Mariachi de América y más.

Iztapalapa: En respeto a las víctimas de la explosión en el puente de La Concordia, solo se realizará la ceremonia cívica del Grito a las 22:00 hrs.

Magdalena Contreras: Los Plebes del Rancho, La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo desde las 16:00 hrs.

Miguel Hidalgo: Yahir, María León y Grupo Contraste, desde las 16:30 h.

Milpa Alta: David Zahan a las 19:30 hrs.

Tláhuac: Show con banda, mariachi, talento local, espectáculo de drones y piromusical desde las 22:40 hrs.

Tlalpan: Concierto con Alberto Barros, Víctor García y Regina Orozco a las 20:00 hrs.

Venustiano Carranza: Caifanes, Moderatto, El Mimoso y otros artistas, con actividades desde las 18:00 h; el Grito será a las 23:00 hrs.

Xochimilco: Mariana Seoane y Jorge Carmona, a partir de las 21:00 hrs.