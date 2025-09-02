La Arrolladora Banda El Limón dará concierto en el Zócalo el 15 de septiembre

La Arrolladora Banda El Limón fue la agrupación escogida para encabezar los festejos por el 15 de septiembre.

La agrupación La Arrolladora Banda el Limón será la encargada de musicalizar los festejos del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, como lo anunció esta mañana el Gobierno federal.

Al término de la conferencia Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró un video en el que presentó cuál será la banda encargada de musicalizar el festejo patrio que, cada noche del 15 de septiembre, se realiza en la Plaza de la Constitución.

▶️#VIDEO | En Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), presentó la invitación al grito de Independencia, en el cual se presentará la banda "La Arrolladora"



En el audiovisual que presentó al final de la conferencia, se explica que el concierto de La Arrolladora Banda El Limón será a las 20:00 horas del 15 de septiembre, y que a la agrupación la acompañarán los actos abridores de Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos.

“¡La Arrolladora! Están todos invitados”, dijo, al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Arrolladora Banda El Limón fue la agrupación escogida para encabezar los festejos por el 15 de septiembre. ı Foto: Captura de video

Recordar que, en festejos anteriores, el grupo titular da una parte de su show antes del Grito de Independencia y otra parte al término de la ceremonia.

A propósito, en la Mañanera, preguntaron a la presidenta cuál era su opinión de ser la primera mujer en encabezar una ceremonia de este tipo, a lo cual respondió que era un orgullo muy grande.

La Arrolladora Banda El Limón es una de las agrupaciones más populares del género de banda, con más de 20 años de trayectoria. Suman más de 20 álbumes y se mantienen en el gusto del público gracias a éxitos como “Llamada de mi ex”, “El final de nuestra historia”, “Entre beso y beso”, entre otros.

Otras agrupaciones que se han presentado en el Zócalo capitalino son Banda MS (2024), Grupo Frontera (2023), Los Tigres del Norte (2022), Lila Downs (2021) y La Original Banda El Limón (2019).

