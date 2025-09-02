Sheinbaum: Reto de nuevo PJ será impartir justicia; ‘será mejor’

Una vez que han entrado en funciones las y los nuevos miembros del Poder Judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el reto que ahora enfrentarán será el de garantizar que sí se impartirá justicia a la población.

Este 1 de septiembre, los jueces, ministros y magistrados que ganaron las elecciones el pasado 1 de junio, asumieron el cargo por el que contendieron.

“Además tiene un reto, que es el efecto de mostrar que hay impartición de justicia y creo que lo van a conseguir. Así que es un buen momento para nosotros”, dijo al respecto Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional

Como lo ha dicho en otros momentos, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este cambio significa ahora el inicio de una nueva “era” en donde la nueva composición será mejor que la que salió.

“No respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompa, que no se que el dinero que domine el poder judicial, sino la justicia, el imparcial de justicia. Y va a ser mucho mejor este poder judicial”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

