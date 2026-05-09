Asegura Marina cargamento de droga frente a costas de Guerrero; detiene a 2 personas extranjeras

Autoridades federales, encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), decomisaron un cargamento de 26 bultos de droga frente a las costas de Guerrero y, resultado de la misma operación, detuvieron a dos personas de origen extranjero.

Así lo informó la Semar a través de un comunicado, en el cual destacó que la acción ocurrió en las aguas del Océano Pacífico, en donde se dio seguimiento a una embarcación con tres motores fuera de borda.

La operación, que involucró unidades de superficie, aéreas y terrestres, siguió la embarcación desde 361 millas náuticas al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo en las costas de Arroyo Seco, en el municipio de Petatlán, mismo estado.

Al dar alcance a la embarcación, se decomisaron 26 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína, además de que se detuvo a dos personas de origen extranjero, de cuya identidad no se dieron más detalles.

De acuerdo con el comunicado de la Semar, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde, explicó, “se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal”.

Por otro lado, la Semar detalló que, con este aseguramiento, suman cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana. Resultado de estas, puntualizó, se ha decomisado un total de 89 bultos de presunta droga.

En una operación marítima frente a costas de Guerrero, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos personas extranjeras.



Con esta acción suman 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que… pic.twitter.com/nb9wqtxqrB — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

“Con esta acción suman 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que representa una afectación significativa a las capacidades operativas y financieras de la delincuencia organizada”, detalló el Gabinete de seguridad en una publicación en X.

Apenas la semana pasada, el martes, la Semar informó que aseguró 63 bultos de presunta cocaína en tres acciones distintas en aguas del Océano Pacífico.

Una primera acción ocurrió a 334 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, donde fueron asegurados 22 bultos. El segundo decomiso ocurrió durante la inspección a un buque portacontenedores que arribó al puerto de Manzanillo, donde encontraron siete bultos con presunta cocaína. Mientras que, en la tercera acción, se recuperaron 34 bultos de presunta cocaína a unos 435 kilómetros de la costa de Acapulco.

La Semar aseguró que, con estas acciones, se refuerza el compromiso de inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales.

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