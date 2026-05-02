Semar incauta en Otumba armas, vehículos de lujo... y hasta tigres

Un operativo coordinado entre fuerzas federales dejó al descubierto un inmueble que resguardaba vehículos, municiones y una inusual colección de animales exóticos, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Otumba, Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el despliegue policial se realizó con apoyo de personal de la Armada de México, adscrito a la Región Naval Central, quienes brindaron seguridad perimetral mientras agentes ministeriales cumplimentaban la orden judicial.

Incautan fauna exótica y vehículos en Otumba ı Foto: Especial

Durante la intervención, fue detenida una mujer que se encontraba en posesión de 10 vehículos y cinco motocicletas de alto cilindraje. En el lugar también se aseguraron dos cargadores de arma y municiones a granel.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de múltiples especies animales, algunas de ellas consideradas exóticas o de manejo especializado.

Entre los ejemplares localizados se encontraban 12 caballos de carreras, tres tigres —uno de bengala y dos blancos—, tres venados, dos gallos kikiriki, cuatro pavorreales, un mono araña, un zorro y diversos loros verdes.

Tigres rescatados en Otumba, Estado de México, ayer ı Foto: Especial

Autoridades federales indicaron que los animales fueron asegurados y trasladados a las instancias especializadas para su resguardo, evaluación y cuidado, conforme a los protocolos establecidos para la protección de fauna silvestre.

La persona detenida fue puesta a disposición del ministerio público, que ya integra la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y posibles vínculos con delitos relacionados.

Los indicios asegurados —vehículos, municiones y especies— quedaron bajo resguardo de las autoridades.

12 caballos, 4 pavorreales, un mono entre lo asegurado

Este operativo es parte de acciones implementadas en 2026 por dependencias federales para combatir delitos relacionados con la posesión ilegal de armas, vehículos irregulares y el tráfico de especies.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina han informado en distintos comunicados sobre aseguramientos similares en varias entidades del país, como parte de una estrategia basada en la coordinación interinstitucional.

Autoridades federales destacaron que estos operativos se realizan mediante la colaboración entre Fuerzas Armadas y dependencias civiles, a través de cateos, revisiones y despliegues en zonas identificadas con actividades ilícitas.

federales intevienen y resguardan el inmueble, ayer. ı Foto: Especial

En ese sentido, la Semar reiteró que estas intervenciones tienen como objetivo mantener el orden y reducir la incidencia delictiva en la región centro del país.

El hallazgo en Otumba no sólo evidencia posibles actividades ilícitas en el inmueble intervenido, sino también la persistencia del tráfico y posesión irregular de fauna exótica; un delito que representa un desafío para las autoridades ambientales y de seguridad en México.

El tráfico de especies es considerado una de las principales amenazas para la biodiversidad global. En México, país reconocido por su riqueza natural, esta actividad ilícita contribuye a la disminución de poblaciones silvestres, altera ecosistemas y pone en riesgo la supervivencia de especies protegidas.

Animales como el mono araña y los loros, presentes en este aseguramiento, son particularmente vulnerables, ya que su captura implica no sólo la extracción ilegal de su hábitat, sino también altos índices de mortalidad durante su traslado y comercialización.