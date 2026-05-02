Rubén Rocha Moya pide licencia y FGR solicita a EU todas las pruebas

Derivado de las investigaciones en su contra —a raíz de las acusaciones hechas en su contra de parte de Estados Unidos por un presunto vínculo con el crimen organizado—, Rubén Rocha Moya presentó una solicitud de licencia para separarse del cargo como gobernador de Sinaloa.

“Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda comisión republicana”, dijo.

Argumentó que la decisión la tomó en aras de facilitar las labores de investigación que llevan a cabo las autoridades: “Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citada”.

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El Dato: previamente, la senadora morenista Guadalupe Chavira pidió a Rocha que presentara su renuncia para que la FGR lleve a cabo la investigación.

En un mensaje convocado de último momento la noche de este viernes, el mandatario aseguró que tiene la conciencia tranquila y dijo que son falsos y dolosos los señalamientos en su contra, al tiempo que aseguró que su trayectoria en el servicio público respalda su actuación.

“Me dirijo al pueblo de este estado para manifestar lo siguiente: Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, declaró.

RUBÉN ROCHA, ayer, en mensaje de medios a los sinaloenses ı Foto: Captura de video

Aseguró que en ningún momento ha incurrido en traición y afirmó que no lo hará, por lo cual se dijo seguro de que esto será demostrado ante las instituciones de procuración de justicia mexicanas, es decir, la Fiscalía General de la República (FGR).

“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, añadió

Rocha Moya también refirió que el caso ha sido utilizado con fines de perjudicar al movimiento político de la Cuarta Transformación.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco, y que ha cambiado para bien la vida de un millón de mexicanas y mexicanos, que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental. México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo”, dijo.

Rocha Moya afirmó que enfrentará el proceso conforme a derecho y en apego a los tiempos establecidos por las autoridades, reiterando su disposición a colaborar con la investigación.

El pasado miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos fincó señalamientos contra el gobernador y otros nueve funcionarios estatales y federales, a quienes acusó de una presunta asociación delictuosa con grupos de la delincuencia organizada.

La imputación también incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Cholo, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.

Por ahora, el Congreso local deberá resolver la solicitud de licencia y definir quién asumirá el control del Ejecutivo estatal de manera provisional. Hasta el cierre de esta edición, no había llamado a sesión para revisar la solicitud.

En el mismo sentido, Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia temporal a su cargo como presidente municipal de Culiacán, por lo que el cabildo sesionó de forma extraordinaria anoche, para discutir el tema como único punto de la agenda. La petición se da en medio de cuestionamientos por parte de integrantes de dicha instancia de gobierno.

FGR frena aval inmediato a pedido de detención de EU

› Por Elizabeth Hernández

LA FISCALÍA General de la República (FGR) rechazó emitir un aval inmediato a la solicitud de Estados Unidos para detener provisionalmente con fines de extradición al gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, al advertir que el pedimento carece, hasta ahora, de pruebas anexas y de una explicación suficiente sobre la urgencia de la medida.

Raúl Jiménez, fiscal especializado de Control Competencial, aseguró que la FGR no encontró, en la solicitud enviada, elementos que acrediten la urgencia para detener de manera provisional a las personas reclamadas con fines de extradición.

“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, puntualizó.

Explicó que esa medida cautelar no puede concederse de forma automática, debido a que restringe derechos humanos y exige motivos, fundamentos y pruebas sólidas. Su propósito jurídico, añadió, consiste en evitar que los señalados evadan la acción de la justicia.

También adelantó que la FGR enviará una comunicación formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que solicite a Estados Unidos “todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios”.

El fiscal advirtió que la información adicional deberá solicitarse y entregarse por vías oficiales, con estricta confidencialidad, para evitar filtraciones que comprometan el caso. La razón, explicó, radica en que el contenido del pedimento forma parte de una revisión jurídica en curso y su difusión pública “puede poner en riesgo el debido proceso”.

Bajo ese criterio, la FGR buscará que EU remita pruebas, argumentos e informes mediante canales institucionales y confidenciales. Sólo así, sostuvo, la Fiscalía podrá analizar el expediente sin afectar derechos procesales ni anticipar una postura antes de concluir la evaluación legal.

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, reforzó que la FGR solicitó ampliar los datos “por las vías correspondientes y de manera confidencial”, y que desarrolla investigaciones propias sobre los posibles delitos cometidos por funcionarios de Sinaloa.

Con esto, la dependencia dejó abierta la posibilidad de realizar un nuevo análisis si Estados Unidos entrega información adicional sobre el caso. Jiménez Vázquez aclaró que se revisará la documentación, los informes y las evidencias que envíe la autoridad estadounidense antes de determinar si la petición cumple con los requisitos del tratado bilateral.

En cuanto al tipo de solicitud elaborada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, remarcó que no se trata de un “procedimiento de extradición formal tal cual”, sino de una medida cautelar previa, una figura prevista en el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición México-EU y en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, que sólo busca la detención provisional de las personas señaladas por un posible delito.

“Siempre vamos a trabajar con la verdad y la justicia”: Sheinbaum

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración procederá con apego a la justicia y la verdad ante las controversias que envuelvan a cualquier entidad federativa, como actualmente la atraviesan los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa, contexto ante el cual dijo estar tranquila.

En conferencia de prensa, aseguró estar tranquila y negó que Estados Unidos la haya puesto “entre la espada y la pared” con las acusaciones que fincó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios que fueron vinculados con el crimen organizado.

El Dato: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la actuación de la Presidenta, al asegurar que se apega estrictamente a la ley y al derecho.

La mandataria dijo que no ve indicios en esa acción del gobierno de Donald Trump una respuesta para defender a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien se encuentra bajo investigación por parte de la Federación, debido a que se permitió la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino dentro de dicha entidad.

“Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy: ‘Están poniendo a la Presidenta entre la espada y la pared’. Falso. En México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía: en el caso Chihuahua, en el caso Sinaloa, y en cualquier otro caso”, declaró.

10 funcionarios de Sinaloa son señalados de nexos con el narco

Reiteró que su administración también se conducirá en defensa de la soberanía nacional, sin importar qué estado esté involucrado, con referencia a los señalamientos que también ha habido contra el gobierno por emprender una indagatoria contra la mandataria panista a raíz de la intervención extranjera que se admitió.

La Presidenta reiteró que la relación que se tiene con Estados Unidos es de coordinación y subrayó tajantemente que nohabrá ninguna subordinación.

“Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos. Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero —lo he dicho muchas veces— nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad, ¿de quién?, del pueblo de México y de la nación.

“Y tenemos muy claro, y estoy tranquila, sin ningún problema, por una cosa: es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama ‘soberanía’, y esa no se negocia”, señaló la mandataria.

Recordó que en ambos casos, la Fiscalía General de la República (FGR) participa en una investigación y es a la que corresponde esclarecer los señalamientos que versan alrededor de los mandatarios.

Relativo a la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reiteró que tiene que haber pruebas suficientes y por ello es que se solicitaron a EU.

“¿Qué fue lo que se solicitó?: ‘¿Qué pruebas hay?’ Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera: un servidor público o un mexicano o mexicana. Pero lo que no puede ser es que se hable del Estado de derecho y se juzgue previamente”, declaró.

De igual forma, al considerar que México enfrenta embates desde el exterior, la Presidenta hizo un llamado a la unidad dentro del país: “Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”.

Sheinbaum Pardo recordó que en la relación con Estados Unidos se establecieron acuerdos de colaboración y respeto mutuo. También pidió a la población mantenerse informada, al considerar que también se enfrenta una “andanada” de críticas contra el Gobierno federal.

“Hay quien tiene una posición política y quien ha decidido que el golpeteo al Gobierno de México, le va a dar políticamente. Están muy equivocados, muy equivocados, porque el pueblo de México lo que quiere es seguir garantizando sus derechos y su felicidad… Entonces, el pueblo tiene muy claro. Toda esta andanada de propaganda en contra, de mentiras, de orientaciones, es la crítica a nuestro Gobierno, entre otras cosas”, dijo.

Gobiernos extranjeros no pueden intervenir, reitera

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum sostuvo que ningún gobierno extranjero puede intervenir en el territorio nacional, porque al hacerlo con lo primero que se va a “topar” es con la población mexicana y sus principios.

La tarde de este viernes la mandataria federal viajó a Palenque, Chiapas, en donde encabezó la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”, desde donde reiteró un mensaje por la defensa de la soberanía nacional.

Sheinbaum acudió a la inauguración del Ecoparque "La Ceiba”. ı Foto: Presidencia

El Tip: El domingo la Presidenta anunciará las Becas Gertrudis Bocanegra para estudiantes que ingresen a la universidad.

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio, porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios: el principio de la defensa de la soberanía”, dijo la presidenta ante los asistentes.

“Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con algo que es muy fuerte, que es el pueblo de México, que es su historia, que es su grandeza y que es su dignidad”, abundó.

Al acudir para también supervisar las obras que conectarán al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec con el Tren Maya, la mandataria subrayó que esta obra ferroviaria no solo permitirá el traslado de mercancías a través de la península, sino que también abrirá la conectividad desde Canadá hasta el sureste del país.

Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. ı Foto: Presidencia

“Es una obra impresionante. Ahí donde se van a juntar —hoy aprendimos— son 21 kilómetros de vía, solamente en la zona en donde van a estar las terminales para poder unir el norte, el centro y el sur-sureste del país; es decir, Palenque se convierte en esa unión del norte, del centro y del sur sureste de México, este hermoso lugar que tiene antecedentes históricos. Ese es el Tren”, explicó Sheinbaum Pardo.

También adelantó que ya se trabaja en la construcción de la carretera Palenque - Ocosingo, respecto de la cual subrayó que habrá diálogo con las comunidades de los pueblos indígenas para que este proyecto sea en consenso.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (centro), visitó Palenque, Chiapas, este 1 de mayo. ı Foto: Presidencia

“Y salimos a licitar, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la próxima semana para hacer esta gran obra. Que, además, va a estar de acuerdo con las comunidades, nunca vamos a estar en contra de las comunidades de los pueblos indígenas de Chiapas; al contrario, van a ser parte de la carretera”, concluyó la mandataria federal.

Señalan que Quirino tuvo como su “enlace con el narco” a Rocha

› Por Claudia Arellano

El excandidato presidencial del PRI y exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, declaró que se ha señalado que durante la administración estatal de Quirino Ordaz el actual gobernador de esa entidad, Rubén Rocha Moya, actuó como “enlace” con el narcotráfico

Por ello, cuestionó la designación del priista Ordaz Coppel como embajador de México en España, al considerar que su permanencia en el cargo resulta “inadmisible” en el contexto actual de la acusación de Estados Unidos contra funcionarios del estado por presuntos nexos con el crimen organizado.

En entrevista radiofónica, llamó a hacer ajustes en la representación diplomática: “No tengo forma de saber qué piensa el Gobierno, cómo va a actuar; me parece lo lógico, lo sensato, que venga un cambio”.

El Dato: Rubén Rocha colaboró como asesor de los gobernadores priistas Jesús Alberto Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel.

“Diría que Rocha también tenía la fama de ser el enlace cuando el gobernador era Quirino Ordaz”, afirmó, tras señalar que el senador Enrique Insunza, quien fungió como secretario general de Gobierno, tiene señalamientos similares.

Para el expriista, el caso no es aislado, sino un reflejo de una problemática estructural más amplia. “Es apenas la punta del iceberg”, y señaló que la magnitud del fenómeno criminal en México ha alcanzado niveles alarmantes a escala global.

“Es una bomba casi atómica que revela la profundidad del problema del narcotráfico en México”, afirmó. Sostuvo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los cárteles mexicanos se han consolidado como los más relevantes del mundo, con una capacidad de operación que supera ampliamente a otros países.

Según expuso, estas organizaciones criminales exportan hasta 12 veces más droga que Colombia y tienen presencia en más de 50 países, lo que refleja su expansión internacional.

El político sinaloense también vinculó el poder del narcotráfico con los niveles de violencia en el país. Señaló que México concentra 12 de las 25 ciudades más peligrosas del mundo, entre ellas Culiacán, que —dijo— ocupa el primer lugar.

“Estamos frente a un grave, profundo y doloroso problema que afecta la seguridad, la economía y el empleo”, subrayó.

Labastida también señaló que la permanencia de Rocha Moya en el cargo resulta insostenible, y afirmó que debió haber dejado el puesto desde tiempo atrás.

El exgobernador de Sinaloa consideró como “lógica, previsible y natural” la solicitud de detención contra el actual mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, tras las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Apuntó que no ve esta acción de la Fiscalía de Nueva York como una agresión a la soberanía nacional, y cuestionó que la autoridad en México no actúa en contra de quienes están violando la ley y protegiendo a los delincuentes.

“Se va a dar que tarde o temprano van a juzgar a Rocha Moya. No tengo duda. Y nos estamos arriesgando a medidas más fuertes, cada vez de parte de Estados Unidos”, apuntó.