CSP: La primavera laboral llegó para quedarse

En el marco del Día del Trabajo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un aumento salarial a los trabajadores del Estado y concretó la implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, así como la emisión de un certificado a trabajadores agrícolas, contexto ante el cual afirmó que “la primavera laboral llegó para quedarse”.

La firma, junto a líderes de organizaciones sindicales, se llevó a cabo dentro del Centro Cultural del México Contemporáneo, desde donde se ratificó el Acuerdo Constitucional de la disminución paulatina de la jornada de 40 horas, así como la emisión del Certificado Laboral de Agroexportación, para que los trabajadores agrícolas cuenten con la capacitación necesaria en esta materia.

El Dato: La presidenta señaló como otro logro contra adversidades laborales el Plan Nacional de Vivienda, que favorece a quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos.

También fue la firma del decreto para que todas y todos los trabajadores del Estado ganen, al menos, el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación.

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“La Cuarta Transformación representa gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros fuimos elegidos por la gente y representamos también gobiernos para las y los trabajadores de México. Es una visión completamente distinta, nosotros pensamos que si se apoya abajo a México le va a ir mejor, tiene una frase: Por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores”, expresó.

Después de realizar un repaso sobre las reformas laborales que han llevado a los aumentos salariales, la eliminación del outsourcing, la construcción de viviendas en todo el país, la mandataria enfatizó que se mantendrán los esfuerzos por mejorar las condiciones en las y los trabajadores mexicanos y aseguró que la primavera laboral que, asegura, existe en México, se mantendrá.

14 millones de beneficiados prevén por jornada de 40 horas

Como parte de ello, la Jefa del Ejecutivo adelantó que el próximo lunes se anunciará una serie de medidas drásticas para promover aún más la inversión privada en el territorio nacional.

“Vamos a hacer un montón de medidas para fortalecer la inversión privada en México. El lunes las vamos a anunciar. Un acuerdo de simplificación de trámites así, pero radical entre otras acciones que vamos a hacer para fortalecer la inversión privada. La primavera laboral llegó para quedarse, no se va ningún día”, dijo.

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, realizó una crítica al periodo de gobierno neoliberal que llevó al país a los indicadores más bajos en la región.

Destacó que, una vez que el movimiento de la 4T llegó al gobierno, ese contexto se revirtió con aumentos salariales que hacen que la población pueda tener garantías de acceder a la canasta básica, a lo cual sumó las acciones para atender demandas de justicia en el sector obrero, como rescates de mineros.

Baruch Bolaños López también aseguró que se combatieron otras adversidades laborales como la prohibición del outsourcing, lo que a su vez llevó a un incremento de 150 por ciento en el reparto de utilidades entre los trabajadores. De allí también resaltó la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza.

Piden líderes sindicales impulso a reforma fiscal

› Por Yulia Bonilla

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo en donde se realizó la conferencia presidencial de este viernes, dirigentes sindicales extendieron reconocimiento y agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por las reformas e implementación de políticas para mejorar las condiciones de trabajadores, no sin antes exponer que hay demandas que no han tenido alguna resolución.

Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, dijo reconocer que desde la llegada del movimiento de la 4T al Gobierno se avanzó en las mejoras salariales y prestaciones básicas, así como la eliminación de la subcontratación, pero consideró que se mentiría si se afirma que con esto ya quedaron cubiertas las demandas laborales.

La Presidenta (3.a de izq. a der.) Claudia Sheinbaum Pardo, con funcionarios y líderes sindicales, ayer. ı Foto: Especial

“Sin duda que hemos avanzado, pero faltaríamos a la verdad si dijéramos que hemos concluido este homenaje o esta lucha”, dijo.

María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, sugirió al Gobierno acompañar la reforma de reducción a la jornada laboral con un cambio a las normas fiscales, de manera que los pagos de horas extras, aguinaldo y otras prestaciones no estén sujetas a la retención por impuestos.

“Sin embargo, señora Presidenta, respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma que hubo venga aparejada con otra gran reforma, que es la fiscal, para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos. Para esto, ojalá prestaciones como horas extras, como aguinaldo, como el PTU, puedan quedar exentas de estos impuestos y, créame, que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente”, declaró.

Al manifestar un reconocimiento a la mandataria federal por la conducción de la política exterior, comentó que se debe trabajar por mejorar la autonomía en la producción de bienes y servicios.

Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también comentó que “la lucha sigue”, porque hay prácticas como la explotación que continúan.

Cuestiona anuncio presidencial

Por Claudia Arellano

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, cuestionó el anuncio realizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la publicación de la reforma denominada #SalariosDignosYa.

El legislador afirmó que dicho escenario es jurídicamente inviable, ya que el proceso legislativo aún no concluye.

“Eso es imposible mientras el Congreso de la Unión no emita la declaratoria de constitucionalidad que llevamos peleando más de un año”, sostuvo.

Vázquez Ahued indicó que este procedimiento ha sido impulsado desde hace tiempo por diversos actores, entre ellos Laura Itzel Castillo, Gerardo Fernández Noroña y el Senado de la República.

Asimismo, el diputado de Movimiento Ciudadano acusó que el anuncio podría tener un trasfondo político.

“Un distractor obvio para no hablar de Rocha y Sinaloa”, declaró, en alusión a la controversia reciente en torno al gobernador de esa entidad.

El señalamiento, comentó el diputado de Movimiento Ciudadano Vázquez Ahued, ahora mantiene la expectativa sobre el cumplimiento de los procesos constitucionales correspondientes.