Dignidad del pueblo y de la nación

La soberanía no se negocia; frente al embate exterior lo que debe haber es unidad: Claudia Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la soberanía es un principio que no se negocia y que se defiende

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la soberanía es un principio que no se negocia y que se defiende; por ello, lo que debe existir frente al embate exterior es la unidad, ya que se trata de un asunto de dignidad del pueblo y de la nación.

Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero —lo he dicho muchas veces— nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad, ¿de quién?, del pueblo de México y de la nación. La Presidenta está fuerte, está sólida y muy segura, por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo. Y tenemos muy claro, y estoy tranquila, sin ningún problema, por una cosa: es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama ‘soberanía’, y esa no se negocia”, comentó.

Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior”, agregó.

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