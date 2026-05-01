Billete conmemorativo de la Lotería Nacional enaltece el orgullo del Tianguis Turístico de México

En el marco del Tianguis Turístico de México, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2883, dedicado a la Edición 50 de este emblemático encuentro que celebra la sede Acapulco 2026.

Acompañadas por el secretario de Turismo del estado de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, y del Secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, resaltaron que el Tianguis Turístico de México se consolida como el principal motor de promoción del patrimonio cultural, natural y gastronómico del país.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, subrayó el valor simbólico del billete conmemorativo como un vehículo que llevará el mensaje del turismo mexicano a todos los rincones del país.

“¡El Tianguis Turístico cumple 50 años, y esa historia comenzó aquí, en Acapulco! Estamos develando un símbolo, un billete de la Lotería Nacional conmemorativo de esta Edición 50, el nuevo Tianguis, que va a recorrer el país completo y que estará en la mano y en los bolsillos de miles de personas con un mensaje claro y orgulloso”, expresó.

Destacó que esta colaboración permite amplificar el alcance del Tianguis más allá del sector, integrándolo a la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos.

“Este billete va a estar circulando con el nombre de Acapulco y con la memoria de estos cincuenta años. Y eso importa, porque el nuevo Tianguis es negocio, sí, pero también es relato”, añadió.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, al referirse al Tianguis Turístico como una de las estrategias más importantes del sector, señaló que el Puerto guerrerense no sólo fue sede, origen, inspiración y punto de partida de una industria que hoy proyecta a nuestro país a nivel global, “cinco décadas que comenzaron en un lugar que reunía todo para hacerlo posible: Acapulco. No pudo surgir en otro sitio que en el bello estado de Guerrero, donde el mar abraza la historia y la hospitalidad forma parte de su esencia”.

Olivia Salomón subrayó que este encuentro se consolidó como el espacio donde convergen talento, inversión, oportunidades, donde se construyen alianzas y se proyecta la diversidad que distingue a México. Además, destacó que hoy, con la visión y el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el turismo se coloca como una herramienta de bienestar y prosperidad compartida, con un enfoque comunitario y de humanismo mexicano que pone en el centro a las personas y reconoce en nuestra riqueza cultural un motor del desarrollo.

“El billete que hoy develamos no es sólo una imagen: es símbolo, memoria y reconocimiento a un sector que ha posicionado a México como un destino admirado en todo el mundo. Detrás del turismo hay miles de historias, de esfuerzo, vocación, servicio y orgullo”, sostuvo.

La titular de la institución de la suerte, al señalar que el país vive uno de sus mejores momentos en materia turística, puntualizó que este sorteo, además de reconocer al Tianguis Turístico y el medio siglo de historia de proyectar al mundo lo mejor de México a través de este espacio, también reconoce a quienes lo han hecho posible.

A nombre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, expresó que, a través de este billete de lotería se deja constancia en la historia de que el Tianguis Turístico de México, la celebración más grande en la materia en el país y en América Latina, cumple cinco décadas como la vitrina de México hacia el mundo.

Quiñones Orozco comentó que Acapulco, destino emblemático que dio origen y cobijo a esta celebración, renace junto con este Tianguis que calificó como histórico, ya que, además de conmemorar sus 50 años, contó con Colombia como país invitado y con la participación de ocho pabellones internacionales. Destacó también su visión de apertura, pues por primera vez este encuentro se abre al público para la venta directa de paquetes.

El funcionario estatal señaló que la emisión de este billete de lotería hace de este evento algo emblemático y memorable, ya que, junto con la estampilla postal, contribuye a difundir lo mejor de México y a fortalecer la promoción de los destinos turísticos. “Muchísimas gracias por responder a nuestro llamado, porque este tipo de alianzas coadyuvan para que el turismo y todos los que integramos el sector turístico podamos tener ventanas para ser vistos y para que la gente conozca de esta gran actividad”.

El billete que rinde homenaje al Tianguis Turístico

El Sorteo Superior No. 2883 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos. Se celebrará el viernes 22 de mayo de 2026 a las 20:00 horas. Los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles en puntos de venta autorizados y en el sitio oficial de la Lotería Nacional. La transmisión se realizará en vivo a través del canal institucional de YouTube “Sorteos Tradicionales”.

Con esta emisión conmemorativa, el Tianguis Turístico México 2026 extiende su presencia más allá del puerto de Acapulco, consolidándose como un símbolo vivo de la historia, identidad y proyección del turismo nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR