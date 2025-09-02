“A la Corte no la guiará ni el poder ni el dinero”: Aguilar

Los ministros, ayer, encabezados por Hugo Aguilar en la escalinata de la SCJN.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que las y los ministros tienen como mandato sanear al Poder Judicial de la Federación (PJF) para que se acabe la corrupción, el nepotismo y la deshonestidad.

“Las y los ministros que integramos la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a acabar la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad”, dijo.

El Dato: EL ritual busca recordar a quienes asumen un cargo que lo hacen como un servicio hacia la sociedad y no como un privilegio.

Al encabezar una ceremonia inédita en el Zócalo capitalino, en la que ocho de los nueve ministros recibieron el bastón de mando y de servicio de manos de representantes de nueve comunidades originarias del país, y luego de una ceremonia de purificación llevada a cabo por médicas tradicionales y caracoleros de origen mazahua, mixes, zapotecas y wixáricas, Aguilar Ortiz informó que ya trabajan para acabar con los privilegios en el Poder Judicial.

“Estamos sentando las bases legales a nivel de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quitar los privilegios, para hacer realmente una justicia para el pueblo”, añadió.

Al evento no asistió el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien se encuentra convaleciente tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado 22 de agosto, que le generó fractura de tórax y nariz, y debió someterse a cirugía.

En el acto, al que asistieron integrantes del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como invitados especiales como Joaquín Cota Buitimea, gobernador tradicional del pueblo de Vícam Primera Cabecera del Pueblo Yaqui, en Sonora; Crisóforo Valenzuela Ahumada, secretario de la comunidad yaqui de Rahúm; así como los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta, y Oaxaca, Salomón Jara, Aguilar Ortiz fue recibido en medio de porras y gritos como “Sí se pudo”, “presidente, presidente” y “Es un honor estar con Hugo hoy”.

“Sin la reforma judicial los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo en la vida pública de nuestro país. Hace apenas un año era inimaginable que su servidor, como indígena, como gente del pueblo, a pesar de los estudios, a pesar del trabajo, a pesar de los méritos, era inimaginable que estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro de la SCJN”, dijo.

Al referirse al significado de la entrega del bastón de mando, el ministro oaxaqueño aseguró que imprime un sello peculiar al don y la selección del servicio, pues en los pueblos originarios significa encabezar los trabajos, ser padre y madre del pueblo.

“En todos lados asumir un cargo implica poder en el más estricto sentido de la palabra, poder mandar, poder disponer, poder hacer y hasta deshacer. En los pueblos (es) tener la confianza de grandes, de jóvenes, de niños, de ancianos, de que quien toma el bastón de mando los va a cuidar (...) te impone la obligación de hablar por los que no pueden hablar, de defender a aquellos que no se pueden defender”, afirmó.

En la ceremonia, en la que hubo calenda y música tradicional oaxaqueña interpretada en zapoteco, mixteco, chontal y náhuatl, así como en español, por diversas agrupaciones de la región, entre ellas la Banda Filarmónica de San Agustín Tlacotepec, municipio de donde es originario el ministro presidente electo, Hugo Aguilar aseguró que la nueva conformación de la Corte serán “los ministros del pueblo”, al referir que la soberanía reside en el pueblo.

“Nosotros somos los ministros y las ministras del pueblo porque hemos cumplido y estamos aquí por mandato del artículo 39 de la Constitución federal (...) dispone que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder surge del pueblo y se instituye para su beneficio”, agregó.

En su oportunidad, el profesor Crisóforo Valenzuela, secretario de la comunidad yaqui de Rahúm, subrayó que se vive un momento histórico de tener al segundo ministro presidente indígena de la SCJN, pues el primero fue Benito Juárez en 1877-1878.

Destacó que, por la mañana, durante la ceremonia de purificación de los bastones de mando en la zona de Cuicuilco, llegó un colibrí, “lo que representa esperanza, justicia, es un buen augurio para nuestro ministro presidente”.

Por la mañana, en la ceremonia de consagración de bastones de mando, en la zona arqueológica de Cuicuilco, en la alcaldía Tlalpan, y a la que asistieron seis de los nueve ministros de la nueva integración de la SCJN, aseguró que el máximo tribunal no va a ser guiado por el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo.

“Tengan la seguridad que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes, y hoy es una muestra palpable de que hay un compromiso en esa dirección”, expresó.

Al acto, al que asistieron el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, así como María Estela Rios, Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Figueroa, el oaxaqueño agregó que para el país se está iniciando algo nuevo.

“Quiero decirles que no sólo somos materia, también somos inteligencia, somos espíritu; por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y de nuestros sabios”, añadió.

En el edificio sede de la SCJN también se llevó a cabo un acto de purificación, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y a puerta cerrada.

Nuevos ministros de SCJN rinden protesta en el Senado

Por Ulises Soriano

Con el enérgico “¡Sí, protesto!”, las y los ministros de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sellaron el largo camino de la reforma al Poder Judicial, luego de rendir protesta ante el pleno del Senado.

En sesión solemne, la 4T reconoció a los nuevos integrantes con gritos de “¡ministros del pueblo!”, mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano subrayaron que su presencia en la ceremonia no representa un cheque en blanco para los nuevos juzgadores, en tanto que los escaños del PRI permanecieron vacíos.

El Dato: También fue designada Surit Berenice Romero como integrante del Órgano de Administración Judicial con 80 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones de MC.

Los ministros Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Sara Irene Herrerías y Arístides Gerrero —quien acudió en silla de ruedas tras sufrir un accidente automovilístico— fueron investidos después de recibir un largo aplauso de Morena y sus aliados.

Cinco de las seis bancadas que conforman el Senado fijaron su posicionamiento. En su turno, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, enfatizó la distinción entre legitimidad de origen y de ejercicio.

“No venimos a insultar ni descalificar, pero tampoco a callar. La autoridad que surge de un proceso fraudulento no tiene legitimidad de origen. (Ante ello) la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. México estará observando sus sentencias, por sus sentencias se les conocerá”, afirmó.

Mientras, desde su escaño, la panista Lilly Téllez mostró una gran fotografía de uno de los acordeones utilizados en esa jornada electoral. Tras las palabras de Anaya, el PAN abandonó el pleno.

En su intervención, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC, señaló que la reforma judicial aprobada recientemente no busca mejorar la justicia ni facilitar la denuncia o investigación de delitos, sino “purificar” políticamente al Poder Judicial (PJ).

“El mecanismo de elección plagado de irregularidades del cual emana el nuevo PJ abre una enorme interrogante sobre las condiciones que tendrán las y los juzgadores para desempañar con imparcialidad e independencia su trabajo”, dijo.

Por Morena, Sasil de León resaltó: “El peso histórico de la profunda transformación del país emprendida (…) está en sus manos, en cada sentencia, en cada acuerdo, en cada dictado, en cada acto de autoridad. Es tiempo de corregir, pero también es tiempo de impartir y de socializar la aplicación de la justicia, de desterrar los vacíos que sectarizaron la aplicación de la ley”.

En la sesión, rindieron protesta los integrantes del Tribuna de Disciplina Judicial (TDJ), de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como magistrados y jueces de circuito.

En carpas blancas instaladas en el Patio del Federalismo, aguardaron su turno los 464 magistrados de circuito y los 386 jueces de distrito con quienes cerró la velada. Observaron el desarrollo de la sesión en medio de una noche fría y muchos de ellos pasaron a rendir protesta pasada la medianoche.

Hugo Aguilar anuncia austeridad y que nadie gane más que Presidenta

Pro Tania Gómez

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que en cuanto esté constituido el Órgano de Administración Judicial (OAJ), le solicitará que se pongan en marcha acciones en favor de la austeridad, con el fin de que ninguno de los nuevos juzgadores obtenga mayores remuneraciones que la jefa del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, tal y como establece el artículo 127 de la Constitución.

Tras instalar la sesión del pleno de la Corte, con la Presidenta Claudia Sheinbaum a su derecha, el ministro Aguilar Ortiz explicó que esas medidas permitirán, de inicio, un ahorro anual de 300 millones de pesos.

Asimismo, solicitará que se inicie un proceso de diálogo y se analicen y solucionen los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales, que, dijo, “ganan más que la Presidenta”, hasta ajustar a todos a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Con ello, abundó, se podrían lograr ahorros por 800 millones de pesos al año.

El Dato: El mandato de los ministros será escalonado (entre 8 y 11 años) según la votación y antigüedad, generando una transición estructural que se extenderá hasta 2039.

El ministro presidente informó además que se solicitará la revisión de las remuneraciones que reciben las y los ministros en retiro, con el fin de que se ajusten a lo establecido en la Constitución.

“De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República”, dijo.

También pedirán al OAJ que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado a la SCJN: “Impulsaremos la eliminación de los excesos administrativos y gastos superfluos. Reduciremos los apoyos adicionales que venían recibiendo las ministras y ministros”.

El Tip: El logo institucional de la SCJN fue modificado, pues a la imagen del águila juarista se le agregó un bastón de mando a un costado.

Aseguró que en la nueva etapa de la SCJN, se mantendrá sólo lo estrictamente indispensable para el óptimo funcionamiento del máximo tribunal, por lo que también se pedirá que se elimine el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de terminación de jubilación anticipada.

“Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del ISSSTE. Combatiremos con firmeza la corrupción haciendo valer las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Asimismo, fomentaremos la honestidad como mandato de vida y como recta actuación en el ejercicio de la función judicial”, advirtió.

En general, agregó, cada peso del presupuesto se destinará a lo esencial, como garantizar que los juzgados funcionen, que los expedientes se resuelvan, que la justicia llegue a cada rincón del país.

Ante invitados especiales como el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el ministro presidente destacó que este 1 de septiembre se inicia un nuevo capítulo inédito en la historia de la justicia de México.

“La democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía, asegurando la colaboración respetuosa y el equilibrio entre poderes. La elección popular ha traído consigo no sólo un cambio en la integración del PJ, sino un renovado pacto de confianza entre el PJ y el pueblo mexicano”, afirmó.

Explicó que en esta nueva etapa, “se trata de pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios”.

Será, dijo, una Corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Abundó que se responderá directamente a la ciudadanía.

El logo institucional de la SCJN fue modificado, pues a la imagen del águila juarista se le agregó un bastón de mando a un costado. ı Foto: Especial

El ministro oaxaqueño recordó que, por segunda vez en la historia del país, un indígena se integra a la SCJN y la preside, “lo que constituye por sí mismo un acto de auténtica justicia, después de una larga noche de exclusión”.

El togado envió además un mensaje a la comunidad empresarial y a los inversionistas, a quienes les garantizó certeza jurídica: “Tengan la confianza que la corte va a garantizarles certeza jurídica plena (…) México ha construido un marco jurídico sólido en materia ambiental, fiscal, mercantil, social y sobre pueblos indígenas, entre otros, por lo que no hay duda de que el Estado de derecho será el cimiento para que los proyectos y sueños encuentren suelo fértil y confianza para crecer”.

También envió un mensaje a las y los abogados, colegios profesionales y justiciables, a quienes aseguró que la nueva Corte mantendrá respeto irrestricto a la ley, a la Constitución, a la ética jurídica y al debido proceso.

“Cada juicio, cada decisión estarán fundadas en la Constitución y en los principios más altos de la justicia para que confíen en la certeza y transparencia de nuestros fallos”, dijo.

En ese sentido, los convocó a evitar los “diálogos y arreglos indebidos” que propician la corrupción.

Al concluir la sesión, el secretario de Estudio y Cuenta del Pleno de la SCJN, Rafael Coello Cetina, cometió un error al pedir al ministro presidente que nombrara a la comisión para acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum a la salida, a lo que Aguilar Ortiz le preguntó si no debía entonarse primero el Himno Nacional Mexicano, lo que generó sonrisas entre los invitados, incluida la primera mandataria.

Antes, los ministros realizaron el acto de apertura de puertas de la Corte, con lo que el acceso principal fue abierto como acto representativo de la apertura que tendrá el máximo tribunal con los ciudadanos.

“Una puerta siempre sirve para recibir con amabilidad y con el corazón abierto a los visitantes (…) Abrir la puerta no sólo es un acto simbólico sino una invitación para que toda y todos los que requieran la atención de la Corte, a partir del martes tendrán las puertas totalmente abiertas, y los ministros y ministras estaremos atentas para atenderlos”, aseguró.

Ministros visten toga en foto oficial

Por Tania Gómez

Los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes rindieron protesta ayer, aparecen vistiendo toga en la fotografía oficial del máximo tribunal constitucional.

En la imagen se observa al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, utilizando una toga bordada con motivos oaxaqueños de flores de colores en la parte del cuello, bajan hacia el pecho y continúan, así como en las mangas. El resto de ministros visten el diseño tradicional.

Las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama aparecen sentadas a la izquierda del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, e inmediatamente después Yasmín Esquivel Mossa; las tres fueron parte de la integración pasada y ganaron la elección del 1 de junio, con lo que continuarán en sus cargos. Le sigue María Estela Ríos. Mientras que de pie aparecen Aristides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra.

La foto oficial de los nuevos integrantes del máximo tribunal, ayer. ı Foto: SCJN

En el sitio web del máximo tribunal también fueron colocadas las semblanzas de cada uno de los nueve ministros, mismas que es posible leer también en lenguas Náhuatl, Maya, Tsotsil, Tseltal y Mixteco.