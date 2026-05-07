Revira a Campos: no fue por crimen intervención de CIA

LA MANDATARIA, Claudia Sheinbaum Pardo, insinuó que el operativo con el que el gobierno de Chihuahua permitió que agentes estadounidenses participaran en un operativo dentro del territorio mexicano no tuvo que ver necesariamente con combatir a la delincuencia, sino tiene otro trasfondo político.

La declaración se da luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reclamara que su gobierno está bajo investigación, mientras que la Federación respalda al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria cuestionó las críticas del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, hacia la Federación, contexto en el que cuestionó por qué no se esclarece la intervención extranjera admitida en el estado fronterizo gobernado por el blanquiazul.

El Tip: Maru campos aseguró que es señalada por desmantelar un narcolaboratorio para impedir que las drogas lleguen a los niños y jóvenes.

“¿Por qué no explican qué pasó en Chihuahua?, ¿Por qué no lo explican? Porque no es un tema de lucha contra… la lucha… no me gusta decirlo, de las acciones que se hacen cotidianamente en contra del crimen, con base en la legalidad. No, no… No tiene nada qué ver con ese tema. El Gabinete de Seguridad ha desmantelado dos mil 500 laboratorios. No, el problema es otro. ¿Por qué había personas extranjeras en un operativo? ¿Quién los invitó? Porque está en contra de la ley”, declaró.

Recordó que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación abierta por la presencia los agentes extranjeros y, entre eso, hay requerimientos para saber qué se obtuvo del operativo en el que participaron los estadounidenses.

“La Fiscalía tiene abierta una investigación sobre este caso y le pedimos que la fiscalía pueda informar lo más pronto posible: ¿cómo fue? O sea… este operativo que se hizo y qué se logró en el operativo, si el desmantelamiento, si hubo incautación de drogas, si hubo detenidos que lo pueda informar”, puntualizó.