CSP rechaza ofensiva de EU por caso Rocha

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la indagatoria y solicitud de la detención del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea parte de una ofensiva contra el Gobierno de México.

Al hablar de que se mantendrá la defensa a la soberanía nacional, la mandataria federal comentó que el proceso en el que se ha involucrado al exmandatario morenista es sólo un asunto de las autoridades estadounidenses y, por lo tanto, descartó que las imputaciones tengan como objetivo atentar contra el país.

El Dato: México cuestionó que autoridades de EU difundieran una acusación contra funcionarios de Sinaloa, que por tratados internacionales, debían permanecer confidenciales.

“Yo digo que es un tema de la Oficina del Departamento de Justicia del Sur de Nueva York, hasta ahora. No es un tema, desde mi punto de vista, por cómo ha venido la relación de una cosa así… de ofensiva contra México”, señaló.

La Presidenta subrayó que, ante este tipo de sucesos, se debe de actuar con la cabeza fría y comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió ayer una nota diplomática con la que se le pide a las autoridades estadounidenses presentar las pruebas que justifiquen la solicitud de detención de Rocha Moya con fines de extradición.

“Dennos pruebas, porque no hay pruebas. Ayer, la SER mandó la nota diplomática diciendo: ‘De acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de EU, es que mande las pruebas’”, explicó.

Remarcó que su Gobierno no encubrirá a ninguna persona, sin importar el partido político al que pertenezca, y se procederá legalmente con las indagatorias y procesos correspondientes.

“Entonces, el pueblo de México tiene que tener claro: Primero, que la Presidenta no cubre a nadie. A nadie… no importa el partido político al que sea. Que la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones porque es la institución a la que le corresponde. Si solicita apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), porque hay un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, están los esquemas jurídicos para que se pueda hacer”.

Al insistir en que se deben presentar las evidencias que sustenten las acusaciones, subrayó que el país cuenta con un sistema penal basado en el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, por lo cual no se puede ejecutar una aprehensión sin contar con las pruebas que sustenten la orden judicial.

“Pero también tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos. En México hay un Sistema Penal Acusatorio que es muy garantista y, para poder detener a alguien, tiene que haber pruebas. Entonces, ya todos son aquí analistas políticos de lo que debe hacer la Presidenta. ¿Saben qué debe hacer la Presidenta? Cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y debe defender la soberanía, eso es lo que debe hacer la Presidenta”, declaró.

En ese marco, la mandataria recalcó que la atención a este tipo de asuntos no se hace desde una visión política, sino con apego a la ley: “No, discúlpenme, no es político, es la ley. Claro que, si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es el injerencismo; de por sí”.

Los acusados

Funcionarios de Sinaloa señalados por EU por presuntos vínculos con el CDS.

1. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

2. Enrique Inzunza Cázarez, senador.

3. Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

4. Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la Fiscalía General del Estado.

5. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.

6. Alberto Jorge Contreras Núñez, El Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.

7. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

8. José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

9. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia.

10. Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.