Zoé Robledo afirma que es falso cierre masivo de empresas y pérdida del empleo formal

Destacó la creación de más de 201 mil empleos en 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que es falso que en México exista un cierre masivo de empresas o una pérdida generalizada de empleos formales, luego de las versiones que surgieron en semanas recientes a partir de la disminución de registros patronales afiliados al instituto.

Durante un mensaje público, el funcionario sostuvo que diversos análisis y publicaciones han interpretado de manera incorrecta los datos administrativos del IMSS, al asumir que la baja de registros patronales significa automáticamente que empresas están cerrando y despidiendo trabajadores.

“Es falso que en México haya un cierre masivo de empresas y pérdida del empleo formal”, afirmó.

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🔔 Es falso que en México hay un cierre masivo de empresas y pérdida del empleo formal.



Los datos de @Tu_IMSS confirman que el empleo formal sigue creciendo: al cierre de abril alcanzamos 22 millones 748 mil 603 nuevos puestos de trabajo afiliados.



Aquí te explicamos por qué… pic.twitter.com/vnPn0x6QtQ — Zoé Robledo (@zoerobledo) May 9, 2026

Robledo explicó que los datos más recientes del instituto muestran que el empleo formal continúa creciendo. Indicó que al cierre de abril de 2026 se registró un aumento de 23 mil 923 puestos de trabajo asegurados ante el IMSS.

Con ello, agregó, durante el primer cuatrimestre del año se acumularon más de 201 mil nuevos empleos formales, mientras que el total de trabajadores afiliados alcanzó los 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo.

El titular del IMSS detalló que sectores como transporte, comercio y servicios reportaron crecimiento en generación de empleo, además de la incorporación de trabajadores de plataformas digitales.

Explicó que uno de los principales errores en la interpretación de los datos es considerar que un registro patronal equivale a una empresa o negocio, cuando en realidad se trata de una clave administrativa utilizada por el IMSS para identificar a los empleadores y supervisar el cumplimiento de sus obligaciones.

Como ejemplo, señaló que cadenas comerciales o farmacéuticas pueden operar con múltiples registros patronales, mientras que en la industria de la construcción se abre un registro para cada obra y éste se cancela al concluir el proyecto, sin que ello signifique el cierre de la empresa constructora.

Robledo recordó además que, tras la reforma contra la subcontratación u outsourcing, miles de registros patronales fueron dados de baja debido a procesos de regularización laboral, aunque los trabajadores continuaron laborando ahora directamente para las empresas reales.

Añadió que el IMSS también cancela diariamente registros patronales por razones administrativas, fusiones, término de obras o detección de esquemas irregulares utilizados para simular relaciones laborales y cometer fraude.

Ante la polémica, el instituto decidió incluir por primera vez una aclaración en su boletín mensual de empleo, en la que precisa que los registros patronales no equivalen a empresas o negocios y que su disminución no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas.

Finalmente, Robledo informó que el IMSS publicó un análisis sobre la dinámica reciente de los registros patronales, con el objetivo de explicar este fenómeno y fomentar un debate “serio e informado” sobre el comportamiento del empleo formal en México.

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MSL