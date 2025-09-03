Fiestas Patrias 2025: ¿Quién estará en el Zócalo de CDMX el 15 de septiembre para el Grito?

Ya se anunciaron a los artistas que estarán en el Zócalo de CDMX,, para dar el Grito el próximo 15 de septiembre, con motivo de las Fiestas Patrias 2025.

Con la llegada del noveno mes del año, comienzan los preparativos para las Fiestas Patrias 2025 en México. Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum da su primer Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX, el próximo 15 de septiembre.

Como cada año, el Gobierno de México organiza un evento para celebrar la Independencia del país. En ese sentido, ya reveló parte de la cartelera de artistas que se presentarán en el primer cuadro de la Ciudad de México.

¿Quién estará en el Zócalo de CDMX el 15 de septiembre?

En La Razón de México, te decimos ¿Cuáles son los artistas que van a estar en el Zócalo de CDMX en estas Fiestas Patrias 2025?

Hasta el momento, la presidenta de México ya anunció a una agrupación que con sus canciones marcó una época en el corazón de todos los mexicanos; sin embargo, también se confirmaron 2 agrupaciones más.

Se espera que la Plaza de la Constitución esté a reventar para dar el Grito de Independencia y con la presentación de los siguientes artistas:

La Arrolladora Banda El Limón

Legado de Grandeza

Alejandra Ávalos

La Arrolladora Banda El Limón fue la agrupación escogida para encabezar los festejos por el 15 de septiembre. ı Foto: Captura de video

De esta forma, La Arrolladora se suma a otras agrupaciones que han participado en las Fiestas Patrias 2025 en el Zócalo de la Ciudad México, tales como:

Banda MS (2024)

Grupo Frontera (2023)

Los Tigres del Norte (2022)

Lila Downs (2021)

La Original Banda El Limón (2019)

¿A qué hora comenzará el espectáculo?

De acuerdo con el Gobierno de México, las presentaciones van a comenzar desde las 20:00 horas del lunes 15 de septiembre del 2025, por lo que los amantes de la música banda deben acudir al Zócalo de CDMX un poco más temprano para tener los mejores lugares para estas Fiestas Patrias 2025.

¿Cómo llegar a la Plaza de la Constitución para dar el Grito?

Para poder cantar “El final de nuestra historia” a todo pulmón, es importante llegar con mucho tiempo de antelación. A continuación, te compartimos cómo puedes llegar al Zócalo de la Ciudad de México, pese a los cierres de calles que se tienen programados en este Mes Patrio.

Metro Pino Suárez

Metro Allende

Metro Palacio de Bellas Artes

Metro San juan de Letrán

Recomendaciones para unas Fiestas Patrias 2025 seguras

Algunas recomendaciones para celebrar las Fiestas Patrias 2025 en compañía de tus seres queridos el primer cuadro de la capital son las siguientes:

Modera tu consumo de alcohol y evita hacerlo en lugares públicos, ¡evita problemas!

Evalúa los accesos y salidas de emergencia del lugar a donde vayas a festejar

Si vas a un lugar espacio, considera permanecer en un lugar donde no te sientas atrapado entre la gente

Lleva calzado cómodo e hidrátate bien

No enciendas pirotecnia donde no consideres que es seguro hacerlo

Los mexicanos disfrutan muchos de la Fiestas Patrias 2025, con música, baile y sonrisas. ı Foto: larazondemexico

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.