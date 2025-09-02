¡Fírmalo! Aquí están los papeles del divorcio, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical ¡Fírmalo! Aquí están los papeles del divorcio sigue la historia de una mujer que dejó su carrera de abogada para ser ama de casa de su marido, que no olvida a su ex y la hace menos. Por ella, ella decide terminar su matrimonio, ante la llegada de la mujer inolvidable.

¿De qué trata ¡Fírmalo! Aquí están los papeles del divorcio?

¡Fírmalo! Aquí están los papeles del divorcio sigue la historia de Juliana Huerta, quien dejó su carrera como una abogada por haberse enamorado de Jorge López. Su matrimonio duró solo 3 años, a pesar de su sacrificio.

¡Fírmalo! Aquí están los papeles del divorcio ı Foto: Especial

Él se dedicó a su carrera, brillando como abogado, mientras que ella se convirtió en una esposa y madre ejemplar para respaldar a su marido, creyendo que eran una pareja sólida y real.

Sin embargo, cuando nadie lo esperaba, reapareció Yoli, el primer amor de Jorge, y él decidió volcarse en su caso legal para ayudarla de la mejor manera. Ante esto, Juliana se sintió desplazada.

En una cena, fue menospreciada por ser ama de casa, lo que la hizo recordar quién era: Viviana, la Reina de la Ley. Al día siguiente, dejó una carta y volvió al bufete donde solía brillar. Sus colegas la recibieron con los brazos abiertos.

¿Dónde ver ¡Fírmalo! Aquí están los papeles del divorcio?

La serie cuenta con 74 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes encontrar los primeros 15 capítulos de manera completamente gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por alguno de sus nombres en inglés, Once His Shadow, Now Her Spotlight o Legally Asian: No More Housewife! en plataformas como Dailymotion, donde encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Tres chances más para papá: Karina es la heredera de los Kingsley que lo dejó todo por amor. La mujer se enamoró de su jefe William y después de una noche de impulsos, quedó embarazada. Él decidió casarse con ella, aunque fue un secreto, ya que su corazón seguía con Fiona, la mujer que no había podido olvidar.

Mi sangre no te pertenece: Isabel Díaz, que en su vida pasada, obligó a su tío David Ruiz a casarse con ella, pero no esperaba vivir una vida solitaria. Antes de morir, debido a la confusión causada por el primer amor de David, Laura García, pensó que él no la amaba y que tenía un hijo con él, muriendo llena de resentimiento.

Soy ese amor imposible para el General: En su vida anterior, Aurora Duarte se casó con la familia Zárate, pero al final fue torturada hasta morir. Al renacer, para divorciarse de su esposo, recurrió a Rafael Castillo. Mientras convivían, poco a poco fue descubriendo los secretos que él guardaba en su corazón.