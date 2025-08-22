Soy ese amor imposible para el General, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Soy ese amor imposible para el General es el drama chino sobre un amor que trasciende al tiempo, donde un hombre hace todo lo posible para cuidar a su amada en cada oportunidad que tiene.

¿De qué trata Soy ese amor imposible para el General?

Soy ese amor imposible para el General sigue la historia de Aurora Duarte, quien en su vida anterior vivió momentos horribles después de haberse casado con la familia Zárate, donde terminó por ser torturada hasta el punto de morir.

Soy ese amor imposible para el General ı Foto: Especial

Después de renacer, Rafael Castillo se convierte en el aliado de Aurora para divorciarse de su esposo como primer paso para alejarse del terrible destino que la esperaba a su lado. Es entonces que ambos se conocen más y poco a poco se va revelando la realidad.

De este modo, Aurora descubre que en sus vidas pasadas, Rafael siempre se ha enfocado en ella, lo que los convierte en una pareja predestinada a encontrarse en cada tiempo para vivir su historia de amor.

¿Dónde ver Soy ese amor imposible para el General?

La serie cuenta con 72 episodios en total que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 8 capítulos de manera completamente gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia. También puedes encontrar la historia como The Moonlight He Kept Through Lifetimes.

