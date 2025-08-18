Esta vez yo mando como Marquesa, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Esta vez yo mando como Marquesa es un drama en donde una mujer se convierte en el personaje de una novela y decide cambiar por completo su historia para no terminar en la tragedia, como debía ser.

¿De qué trata Esta vez yo mando como Marquesa?

Esta vez yo mando como Marquesa sigue la historia de Beatriz Herrera, una mujer que entró en una novela para descubrir que no es solamente un personaje de relleno, sino quien se convierte en la burla de todos gracias a su marido.

Esta vez yo mando como Marquesa ı Foto: Especial

En la historia original, el día de la boda, su prometido Alonso Cruz la abandonó para acompañar a su primer amor, Juana. Después, maltrató a Beatriz y la entregó a su escolta para humillarla y para asegurarse de que la otra se convirtiera en su esposa. De este modo, la protagonista se suicida.

Sin embargo, Beatriz decide cambiar el rumbo de la historia cuando entra en la novela, pues decidió casarse con el tío de Alonso, convirtiéndose en la tía de Alonso y Juana, y enseñándoles cómo comportarse. Juana era la famosa médica de Veldoria y decían que podía salvar vidas.

Beatriz, delante de ella, salvó a un muerto que Juana no había podido curar, dejándola humillada. Esto porque Beatriz es en realidad la Gran Médica Cruz, lo que aplastó por completo a Juana.

¿Dónde ver Esta vez yo mando como Marquesa?

Puedes ver los primeros 75 episodios a través de la plataforma de Goodshort, donde los primeros 6 capítulos están disponibles de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés en plataformas como Dailymotion o YouTube con su nombre en inglés, Life’s a Story, and I’m the Plot Twist. Podrás ver la historia en formato de película.

